Logitech: Gjør trådløse dingser sikrere og forbindelsen mer robust

Trådløse forbindelser til ulike periferienheter som mus og tastaturer fungerer stort sett bra. Men de kan også være en sikkerhetsrisiko fordi signalet kan tappes. Og i områder med mye støy fra andre datamaskiner kan svartiden øke. Det problemet har Logitech lansert en løsning på. Logi Bolt er en kommunikasjonsteknologi som selskapet ikke uventet kaller neste generasjon.

Først og fremst er Bolt en ny protokoll som bygger videre på Bluetooth Low Energy. Her ligger det allerede en god del sikkerhet, men Bolt legger til mer for å sikre at forbindelser ikke kan tappes og dekodes.

Mindre forstyrrelser

I tillegg skal forbindelsen som bygges mellom USB-donglen og de ulike enhetene som kobles til, gjøre den mindre følsom for forstyrrelser fra andre enheter som bruker det samme 2,4 GHz frekvensbåndet. Interferens fra ulike brukere på WiFi og Bluetooth kan gjøre at det tar lenger tid å få signalene fram og tilbake mellom enhetene. Det gjør Logi Bolt ved å rope litt høyere. Rett og slett et sterkere RF-signal. Hvordan det da går med alle andre forbindelser når en begynner å «rope», kan vi jo lure på. En annen måte Logi Bolt sørger for at signalet kommer fram på, er med en mer effektiv frekvenshopping. Her bytter man frekvens veldig ofte, og om én skulle gi problemer, hoppes det raskt til neste. Signalet skal rekke minst ti meter, selv i støyende miljøer.

Kryssplattform

Logitech har sørget for at Logi Bolt er kompatibelt med de aller fleste operativsystemer. I tillegg er det mulig å koble til mobiler og nettbrett uten å bruke donglen siden protokollen bygger på Bluetooth Low Energy.

Når man kjøper for eksempel et tastatur og en mus fra Logitech, følger det med en ferdig paret dongle slik at alt skal fungere ut av boksen. En dongle kan ha seks ulike enheter koblet til seg og krypterer forbindelsen begge veier i alle sammen.