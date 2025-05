Lokalavis angrepet: – Vi har mottatt løsepengekrav

– Vi har mottatt et løsepengekrav. Vi kommer ikke til å etterkomme dette.

Det sier direktør Tor Sara i Nordavis AS, da Altaposten selv var det første mediet som meldte om angrepet.

Angrepet førte til at papiravisa Altaposten og den samiskspråklige avisa Ávvir ikke kom ut. Det er første gang på 51 år at Altaposten ikke er å få på papir, forteller en ansatt i Altaposten i deres egen nettavis.

Fikk ikke logget på

Det var tirsdag morgen de ansatte oppdaget at de ikke fikk logget inn i systemene.

− Flere av filene var krypterte, og jeg fikk en beskjed om at systemene var låst, sier ansvarlig redaktør Rolf Edmund Lund til Aftenposten.

Angrepet hadde slått ut én enkelt, lokal server. Serveren ble raskt isolert «fra resten av omverdenen», skriver avisa selv. De mener de har kontroll på viruset.

– Vi har brukt tiden til å isolere viruset i våre systemer, og for å gjøre dette så måtte vi skru av alle tjenestene hos oss, det vil si Radio Alta, TV og infokanalen i tillegg til programmet som produserer e-avis og papiravis for Altaposten og Avvir. Det eneste vi har hatt oppe og gå hele tiden er nettavisen, sier direktør i Nordavis AS, Tor Sara, til Altaposten.

Til Aftenposten forteller direktøren at de har skrudd av serveren og kommer til å kaste den.

− Det er billigere å bygge den opp på nytt, enn å jage etter hvor de kriminelle kommer fra, sier han til Aftenposten.

«Dragonforce»

Løsepengeviruset som er brukt i angrepet kalles «Dragonforce». Det hindrer brukerne i å logge inn på programmer og servere, og angriperne ber om penger for å åpne systemene igjen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Mange KI-initiativer forblir på pilotstadiet. Årsaken er sjelden teknisk

Viruset knyttes gjerne til en gruppe med samme navn. Gruppa har allerede blitt beryktet, etter å ha angrepet blant annet flere store butikker, deriblant Marks Spencer og britiske Co-op, skriver Bleeping Computer.

Men siden denne typen programvare ofte kjøpes og selges, kan også andre grupper stå bak. Dragonforce-gruppa tilbyr løsepengevirus som tjeneste, og er i ferd med å bli en storspiller på dette markedet.

– Vi vet ikke om dette har tilknytning til situasjonen i verden og situasjonen knyttet til vår nabo Russland, sier Sara i egne spalter.

Avisa har nemlig støttet fri presse i Russland, blant annet med trykkeutstyr.

Altaposten har valgt å anmelde angrepet til politiet, og varsle Datatilsynet.

Som plaster på såret for leserne som ikke fikk papirutgaven, gir Altaposten bort de fleste av nettsakene gratis.