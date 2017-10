Lokker med ferske satellittbilder og Norges største laserkartlegging noensinne. Hundrevis av deltakere skal skape noe nytt av åpne datasett

Dette er Hack4no Målet med innovasjonsdagene er å stimulere til innovasjon, næringsutvikling og gründerskap ved bruk av offentlige åpne data, samt også fremme teknologiforståelse for barn og unge. Deltakelse er gratis. Alle slags offentlige åpne data kan inngå i konkurransene. 14 etater stiller med egne representanter: Artsdatabanken, Brønnøysundregistrene, Kulturrådet, Meteorologisk institutt, Riksantikvaren, Riksarkivet, Statistisk sentralbyrå, Norsk Romsenter, Oljedirektoratet, Difi, Statens vegvesen, NVE, Nav og Kartverket. Årets samling går av stabelen 27.-29. oktober på Hønefoss. For studenter er det en egen kickoff alllerede torsdag 26. oktober. Det settes opp gratis buss fra Oslo og Gardermoen. Arrangørene er Kartverket og Høgskolen i Sørøst-Norge. Les mer på www.hack4.no

Hele 14 etater stiller opp når Hack4no for tredje år på rad arrangeres på campus til Høgskolen i Sørøst-Norge, noen steinkast unna hovedkvarteret til Kartverket på Hønefoss neste helg.

Her skal de vise fram noe av det digitale gullet som ligger i det som betraktes som en skattekiste av offentlige åpne data.

– Dette er verdifulle data som kan bidra til stor verdiskaping, sier kartverkets prosjektleder Sveinung Engeland til digi.no.

Nærmere to hundre kreative sjeler er ventet til konkurransene om å foredle disse råvarene til tjenester, apper eller potensielle nye firmaer.

– Egentlig løp fristen for påmelding ut onsdag, men det er mulig å etteranmelde seg. Vi har plass til noen ekstra, men det blir første mann til mølla, forklarer prosjektlederen.

Premiene er som skapt for håpefulle gründere som trenger et løft. Her er det nemlig mulig å vinne alt fra rådgivning og penger til plass i StartupLab i forskningsparken i Oslo.

Ytterligere 350-400 barn og ungdom skal få bryne seg på et eget juniorhack, som går av stabelen samtidig. Men der er plassene for lengst fylt opp med lange ventelister.

Laserskanner hele Norge

Kartverket startet sitt datafrislipp i 2013, men har ikke ligget på latsiden senere. Stadig fylles det på med nye datasett.

Les mer: Datafrislippet alle har ventet på »

– Vi er i gang med Norges største kartleggingsprosjekt noensinne der vi laserskanner hele landet fra fly og får veldig detaljerte høydedata. Arbeidet begynte i fjor og løper fram mot 2022.

Neste helg tar Statens kartverk og prosjektleder Sveinung Engeland imot flere hundre dataentusiaster som skal lære, blir kjent med hverandre og konkurrere om innovativ bruk av offentlige åpne data. Foto: Kartverket

Dette blir nyttig for det offentlige fremover, men også private. Engeland forklarer at dataene kan brukes til å beregne flomsoner og hvor vannet renner, mye mer nøyaktig enn før.

– Dataene kan også brukes til å lage naturtro landskap. Dette kan spillentusiaster for eksempel bruke til å skape spill med naturlige og ekte landskap. Selv har vi laget et landskap man kan bevege seg rundt i med VR-briller, som vi skal vise fram.

Isfjell, skip og lynnedslag

Arkeologer har også begynt å ta i bruk samme dataråstoff, fortsetter Engeland.

– Dataene er så detaljerte at når man stiller inn riktig med skygger og vinkler, så får man nesten på magisk vis fram konturer du ellers ikke vil se. Kreative deltakere på Hack4no kan for eksempel bruke dette til å lage en app for å finne ukjente gravrøyser, sier han.

Norsk Romsenter er en av flere aktører som deltar på Hack4no for første gang. Se satellittdata.no for noen av dataskattene de kan tilby.

– De kan tilby satellittbilder fra hele verden som oppdateres hver 6-7 dag. Dette kan man bruke til å følge med på skip eller isfjell, eller sjekke om det er snø på Galdhøpiggen, foreslår Engeland.

Poenget er at man ikke riktig vet bruksområdene. Kreativiteten er det eneste som setter grensene.

Meteorologisk institutt bringer også noe ganske nytt i form av datasett for lynnedslag. Ifølge prosjektlederen ligger det antakelig gode forretningsmuligheter for de som evner å bruke disse på en måte som markedet etterspør.

– Kjemisk industri og kraftbransjen kan ha store behov for en oversikt over hvor lynet treffer.

Enkle krav

Like mye en idékonkurranse som gründerkonkurranse. Bildet er fra fjorårets Hack4no. Foto: Kartverket

Den typiske deltakeren under Hack4no er nok en relativt ung og datakyndig mann. Han som liker å mekke litt både på internett og med datasett. Mange er studenter. Det kommer kvinner også, men arrangørene skulle gjerne sett at de var flere.

– Det er nok mest menn, vedgår Engeland, men det kommer faktisk en del damer også. – Det ønsker vi gjerne og vi oppfordrer spesielt kvinner til å melde seg.

Reglene er slik at man må benytte seg av offentlige åpne data, men dette kan godt være et mindre innslag, eller inngå i en miks med helt andre datakilder.

– Det meste av apper og tjenester kan trenge for eksempel kart eller adresser, så dette kravet er ikke vanskelig å fylle. Vi utfordrer folk til å lage løsninger med åpne data som er nyttige og innovative.

Vant med troll og eventyr

KMD- og IT-minister Jan Tore Sanner får en innføring i koding med micro:bit under fjorårets hack4no. Statsråden vil delta også på årets samling. Foto: Kartverket

Ofte kan det ta tid før frøene som såes under et hackaton bærer frukter. Dette er vel så mye en idekonkurranse, og prosessen fram til et ferdig produkt kan være krevende.

Det som skjer etter Hack4no er at det typisk skal utvikles prototyper, det skal kodes, og det skal hentes inn midler fra investorer, forklarer Sveinung Engeland.

I så måte er fjorårets vinner et godt eksempel. Trolljakt, senere omdøpt til Hidden, jobber nå med en storstilt lansering til våren 2018.

Etter å ha vunnet Hack4no gikk de videre og vant likegodt Hack4Norden og ble nordiske vinnere under den store gründerkonferansen Slush i Finland.

– Det blir et slags Pokémon Go med troll, sagn og eventyr. Utgangspunktet var gründeren Pål Rørby fra Hemsedal som gjennom mange år har samlet eventyr og historier knyttet til forskjellige steder. En bok er den tradisjonelle måten å formidle slikt på, men her skal de lage en app hvor du må oppsøke fysiske steder for å oppleve eventyret eller et sagn. Man må ut på sletta for å få opp en filmsnutt som gir poeng, sier Engeland.

Hidden skal bli en ny måte å formidle kulturarven vår på. Rørby har blant annet fått med seg fotografen og filmskaperen Ian Brodie fra New Zealand med på laget. Brodie er en av verdens fremste eksperter på filmturisme, og har blant annet jobbet med å trekke turister til stedene der filmer som Ringenes Herre og Narnia ble filmet.

Smørbrødliste av premier

De som imponerer dommerne under årets Hack4no kan stikke av med noen nyttige premier. En stjernespekket jury med blant annet Silvija Seres (investor, teknologikjendis og president i Polyteknisk Forening) og Kahoot-gründer Johan Brand skal plukke ut vinnerne.

– Vi ønsker å gjøre mest mulig for at vinnerne faktisk skal jobbe videre og komme ut med noe i markedet. Hovedpremien er en innovasjonscamp på StartupLab i Oslo. Der får vinnerlagene velge fra en smørbrødliste med forskjellige tjenester. Enten det er hjelp med investorpitching, det å orientere seg i virkemiddelapparatet eller bistand med design eller programmering. Det blir en ordentlig tettpakket videreutviklingsdag, sier prosjektleder Engeland.

I tillegg vanker det pengepremier fra 10 000 kroner og nedover til vinnerne. Enkelte av dataeierne vil dessuten stille med egne pengepremier. Blant annet skal Nav og Oljedirektoratet lokke med 2 500 kroner hver til vinnere som bruker deres datasett.

– Et av vinnerlagene, hvis det er et lag som har mulighet til det, får også inntil 6 måneder arbeidsplass hos StartupLab som dekkes av kartverket. Det må nødvendigvis være et lag med personer som faktisk har anledning til å sitte der, forklarer Engeland.