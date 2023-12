Løsepengeangrep: – Sensitive, fortrolige eller private opplysninger kan være eksponert

Enda en norsk bedrift har blitt utsatt for løsepengeangrep, og denne gangen er det filterprodusenten Interfil. De har fabrikk og hovedkvarter på Skjåk, og et salgskontor og lager i Oslo.

Angrepet skal ha begynt 25. november, men ble ikke oppdaget før 10. desember, ifølge avviksmeldingen som Digi har fått innsyn i.

Ifølge avviksmeldingen skal Interfil ha avbrutt angriperne før de fikk fullført arbeidet.

– Vi ser at de har installert programvare for å stjele data, heter det i avviksmeldingen. Omfang og destinasjon er under kartlegging.

Alle ansatte kan være berørt

Interfil skriver også i avviksmeldingen at det er usikkert nøyaktig hva som har gitt angriperne tilgang til systemene, men at det er sannsynlig at det har skjedd i forbindelse med flytting av data fra lokale servere til Microsofts skyløsning Azure.

Bedriftens nettbutikk har vært nede siden angrepet ble oppdaget den 10. desember, men Digi kjenner til at kunder etter forespørsel skal ha fått beskjed om at den «snart skal være oppe og gå igjen». Det skal imidlertid ikke skje i dag, har kundene fått vite.

I avviksmeldingen kommer det frem at samtlige ansatte i selskapet kan være berørt, og at bedriftens systemer også inneholder person­opplysninger om styremedlemmer og tidligere ansatte. Dette skal være omkring 100 personer til sammen.

– I prinsippet kan alle våre data være berørt, inkludert lønnsopplysninger, men på dette tidspunktet har vi ikke kjennskap til detaljer, sies det i avviksmeldingen.

– Sensitive, fortrolige eller private opplysninger kan være eksponert.

Vil ikke svare inngående

Bedriftens daglige leder, Arild Garcia de Presno, sier de velger å ikke svare inngående på våre spørsmål, da de «prioriterer dessverre ikke å gå ut i media med dette».

Han bekrefter imidlertid at de er utsatt for et angrep.

Arild Garcia de Presno er daglig leder i Interfil. Han sier til Digi at de har mottatt et løsepengekrav, men har ikke betalt det. Foto: Interfil/Edvard Moelmen

– Vi har mottatt et generelt krav i form av hvor vi skal henvende oss for å få videre informasjon. De krever løsepenger.

Han svarer ikke på Digis spørsmål om det er aktuelt for dem å betale løsepenger, men avviser at de allerede har gjort det.

– Det er ikke betalt løsepenger, skriver han i en e-post.

Han bekrefter at de har varslet de som skal varsles ved slike angrep. Kundene som er berørt er også varslet, bekrefter han.

– Vi har varsla våre kunder, som har vist enormt stor forståelse.

Dette er løsepengeangrep Bedrifter og etater utsettes stadig oftere for løsepengeangrep, også kjent som digital utpressing. Slike angrep kan ha potensielt katastrofale følger. Angrepet begynner gjerne ved et vellykket forsøk på «phishing» aller annen form for spredning av virus i systemer.

Angrepet gir utenforstående tilgang til interne systemer, gjerne lenge før selve angrepet, og uten å bli oppdaget.

Gjennom å utnytte svakheter i systemene, kan angriperne skaffe seg ytterligere tilganger.

Når angriperne føler seg klare, krypterer de alle data de har tilgang til, og forlanger løsepenger for å levere krypteringsnøkkelen til den eller de som er angrepet.

I noen tilfeller kopieres også mengder av konfidensiell data ut, og angriperne forlanger løsepenger for å ikke offentliggjøre dataene.

Ofte tilbys «smaksprøver», enten som bevis på at de sitter på data, eller for å true den angrepne til å betale. Sikkerhetseksperter anbefaler at man holder alle systemer oppdatert og sikkerhetskopiert, men likevel forbereder seg på å bli angrepet. En handlingsplan å følge når angrepet er et faktum, kan bety mye. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har råd som norske virksomheter anbefales å ta i bruk for å unngå løsepengeangrep.

Får hjelp av Atea

– Vi falt ut søndag 10. desember og er i skrivende stund oppe og går, om enn noe redusert. Dette med meget god hjelp av anbefalt leverandør via NSM.

Leverandøren som bistår Interfil er Atea, ifølge avviksmeldingen selskapet har sendt til Datatilsynet.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) anbefaler ikke en konkret leverandør som sådan, men har en godkjenningsordning for leverandører som tilbyr tjenester for håndtering av dataangrep.

Det er et smalt nåløye for å bli godkjent av NSM på denne måten, og hittil er det bare syv selskaper som har fått slik godkjenning:

Defendable AS

Mnemonic AS

Atea AS

Netsecurity AS

Sopra Steria

Orange Cyberdefense

PwC

I godkjenningsprosessen kreves det blant annet tiltak for å kartlegge hendelsesforløp og omfang, samt begrense skaden og sikre bevis. Det kreves også at selskapet skal ha rutiner for å utarbeide læringspunkter i etterkant, og anbefale tiltak for å øke sikkerheten. Til slutt skal oppdragsgiveren få en rapport om omfanget av det hele.

Over 70 ansatte

Interfil omtaler seg selv som Norges ledende produsent av filtre av mange slag, og ble startet i 1989. Fabrikken i Skjåk ble åpnet bare to år etter. Ifølge selskapets nettsider har Interfil siden dengang vokst fra 12 ansatte til over 70, og fra 48 produkter i sortimentet til over 15 000 i dag.

Årlig omsetning skal være over 160 millioner kroner, og de produserer over 230 000 filtre i året.

Ifølge selskapet skal de spesielt ha fokus på kortreiste, bærekraftioge og miljøvennlige produkter, og har en egen forsknings- og utviklingsavdeling ved hovedkontoret i Skjåk.