Lot du deg narre av viften for bedre wifi eller drømmeløsningen til Canal Digital?

Mange aktører i IT-bransjen syns det er festlig med aprilsnarr. Med den raske utviklingen som skjer i bransjen, er det ikke alltid så enkelt å skille mellom hva som er sant og hva som er for godt (eller vondt) til å være sant. Men de følgende er vi temmelig sikre på at er lagd for dagen hvor enkelte falske nyheter er akseptert blant de fleste.

Vi starter med de norske.

AR-konvertering av penger

Vipps har på Facebook publisert en video hvor det fortelles om en ny funksjon i Vipps-appen, som gjør det mulig å overføre kontanter til appen ved rett og slett å skanne dem. De kan da sendes til en venn eller settes inn på konto.

Riktignok er sedler nummererte, men det fortelles ingenting om hvordan dette skal hindre at de analoge sedlene brukes etter at de har blitt skannet.

Bedre Wifi

Get har inkludert kundenes wifi-opplevelsen som en del av tjenesten. Nå har selskapet lansert WiFan, en vifte som skal hjelpe til med å spre signalene bedre.

– Vi vet at kundene våre hater dårlige wifi-signaler, og derfor ruller vi ut enda en nyvinning for å gjøre hjemmene enda bedre, sier kommunikasjonssjef for Get, Sebastian Eidem, i en pressemelding.

Wifan-viften fra Get skal gi bedre wifi-dekning i hjemmet. Illustrasjonsfoto: Get

Det er viktig at viften plasseres bak modemet, opplyser Get. I første omgang er den tilgjengelig for testpiloter, som kan melde seg på via denne siden.

Rekk å se flere serier

Canal Digital opplyser på Facebook at selskapet nå lanserer tjenesten Canal Digital Dreaming, som skal gjøre det mulig å få med seg alle episodene i favorittseriene selv om tiden ikke strekker til når man er våken. I stedet kan brukerne av noe som ser ut som VR-briller se på episodene mens de sover.

Se bilde øverst i saken.

Skjul formuen

Regnskapsprogrammet Fiken, som brukes av mange norske småbedrifter, har kommet med en ny utvidelse, Finansakrobat-modulen. Den tilbyr funksjonalitet som er tiltenkt dem som har behov for å skjule noe, men som ikke ønsker å bruke millioner på advokater og rådgivere.

Trinnvis forklaring av hvordan Finansakrobat-modulen i Fiken kan brukes. Klikk på bildet for å se bildet i original størrelse. Illustrasjon: Fiken

Modulen tilbys gratis kun i dag.

Dynamisk språk

Språkrådet er ingen teknologibedrift, men vi tar likevel med at det tradisjonsrike rådet i dag melder at det skal slås sammen med Dansk sprognævn og det svenske Språkrådet. Dette skal skje den 1. august. I den forbindelse har det blitt utarbeidet et nytt navn, og det blir OrdNOR.

Den nye OrdNOR-logoen. Illustrasjon: Språkrådet

– Vårt purpose skal være å levere. Språkrådet skal være den foretrukne totalleverandøren av språkopplevelser, sier språkdirektør Åse Wetås med ettertrykk. – Det nye navnet gjør oss mer synlige og attraktive, sier hun i en pressemelding.

Noe av begrunnelsen for det navnet, er at det ikke inneholder noen nordiske bokstaver og dermed vil gjøre det kommende rådet mer internasjonale og relevante.

Facebook-besøk

Endelig skal det være mulig å sjekke hvem som har besøkt Facebook-siden din. Det har tidligere vært mange som har tilbudt løsninger for dette, men ingen av dem har fungert særlig godt. Men nå har Facebook kommet med en egen Profile Viewer som skal gjøre dette mulig. Dette skriver Datahjelperne.

Så til utlandet.

5G og foliehatt

Danske Computerworld melder i dag at det har vist seg at mange av dagens smartmobiler kan bli skadd når de blir utsatt for 5G-signaler. Det er særlig signaler innen området 1500 til 3400 MHz som kan skape en skadelig resonans i mobilene, noe som kan få komponenter til å bli svidd.

I videoen nedenfor vises det en løsning som skal gjøre det mulig å beskytte for eksempel en iPhone mot påvirkningen av 5G-signalene.

Løsningen er altså å sette mobilen i flymodus og så å sette på en hatt av aluminiumsfolie.

Private samtaler

T-Mobile lanserte i dag Phone BoothE Mobile EditionE, en boks man kan tre over overkroppen dersom man skal snakke til mobilen og har behov for å stenge verden ute.

I tillegg tilbyr T-Mobile fortsatt den originale T-Mobile Phone BoothE flere steder i New York City, Washington DC og Seattle. Dette er en liten, støybeskyttet «kiosk» som brukeren kan gå inn i, godt skjermet mot vær og vind, for å bruke mobilen i ro og fred. Se flere detaljer på denne siden.

Med T‑Mobile Phone BoothE Mobile EditionE kan mobilbrukere ha samtaler uten å bli forstyrret. Foto: T-Mobile

Mobilapp renser skjermen

Det er mange år siden vi hadde en 1. april uten noe påfunn fra Google. Også i år har selskapet kommet med flere.

Den ene er en utvidelse av Files-appen, som fram til nå bare har kunnet rydde i Android-enheters filsystem og slette unødvendige filer. Denne rensefunksjonaliteten utvides nå til den fysiske skjermen. De fleste har nok opplevd at skjermen fort blir skitten av blant annet fettete fingre og søl fra mat og drikke.

Appen har nå et nytt programmeringsgrensesnitt, Smudge Detector API, som oppdager søl på skjermen og aktivere en «haptic micromovement generator» i enheten, som renser skjermen. Når skjermen først er renset, vil enheten ved hjelp av mikrovibrasjoner danne et langvarig «non-stick»-skjold rundt hele enheten.

Google Tulip

I enda en tøysenyhet forteller Google om hvordan selskapet og et nederlandsk universitet har fått til å kommunisere med planter, og da særlig tulipaner. Dette gjør det blant annet mulig å spørre planene om deres behov. Det skal også være mulig å bruke Google Assistant til å snakke med enkelttulipaner.

Har du funnet flere teknologiorienterte aprilspøker i dag, som du syns er morsomme? Tips gjerne om dem i kommentarfeltet nedenfor.

Det er for øvrig ingen egen aprilspøk på digi.no i år, dersom du måtte lure.