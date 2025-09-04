Lovdatas nettsider utsatt for dataangrep

– Vi opplever for tiden et såkalt DDoS-angrep (Distributed Denial of Service) mot våre tjenester. Det betyr at noen forsøker å gjøre nettsiden utilgjengelig ved å sende store mengder trafikk mot våre systemer for å overbelaste. Vi overvåker situasjonen nøye, skriver de i en pressemelding.

Lovdata er en database med Norges lover, samt rettsavgjørelser og lignende innhold. Store deler av nettstedet er åpent tilgjengelig for allmennheten.

De har satt i gang flere tiltak i samarbeid med sin tekniske leverandør for å begrense trafikken fra hackerne.

– Angrepet kan merkes som at nettsiden er treg, eller i perioder ikke tilgjengelig. Vi forstår at dette er frustrerende – særlig for alle som bruker Lovdata daglig i arbeid, studier eller for å orientere seg i rettskilder, skriver de videre.