Lovdatas nettsider utsatt for dataangrep

Lovdata er torsdag utsatt for et dataangrep mot sine tjenester.

Lovdata har blant annet en database med de norske lovene, som er åpent tilgjengelig for allmennheten.
NTB
4. sep. 2025 - 10:32

– Vi opplever for tiden et såkalt DDoS-angrep (Distributed Denial of Service) mot våre tjenester. Det betyr at noen forsøker å gjøre nettsiden utilgjengelig ved å sende store mengder trafikk mot våre systemer for å overbelaste. Vi overvåker situasjonen nøye, skriver de i en pressemelding.

Lovdata er en database med Norges lover, samt rettsavgjørelser og lignende innhold. Store deler av nettstedet er åpent tilgjengelig for allmennheten.

De har satt i gang flere tiltak i samarbeid med sin tekniske leverandør for å begrense trafikken fra hackerne.

– Angrepet kan merkes som at nettsiden er treg, eller i perioder ikke tilgjengelig. Vi forstår at dette er frustrerende – særlig for alle som bruker Lovdata daglig i arbeid, studier eller for å orientere seg i rettskilder, skriver de videre.

