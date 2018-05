Lover 450 millioner til teknologisk skolesekk

Midlene vil bli kanalisert gjennom den teknologiske skolesekken, ifølge budsjettlekkasjen Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) omtalte mandag. Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018 legges fram 15. mai.

Vel halvparten av de 90 millionene som skal deles ut årlig, vil bli brukt på utvikling av digitale læremidler. For øvrig skal pengene gå til utstyr til kommuner og fylkeskommuner som prioriterer videreutdanning og kompetanseheving innen programmering, vitensentrene og IKT-tiltak i grunnopplæringen.

– Barn og ungdom som i dag er skoleelever, skal ikke bare rustes for å håndtere ny teknologi og nye hjelpemidler. De skal utvikle, lede og drive teknologien videre. Derfor må vi ruste skolene til å være god veiledere for disse elevene, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) til ANB.

KrF stiller seg bak den digitale satsingen og sikrer dermed de tre regjeringspartiene flertall på Stortinget.

En sårt tiltrengt og helt nødvendig satsing, mener IKT-Norge.

– Vi forutsetter at dette vil gi lærerne digital pedagogisk kompetanse, og at man nå benytter det markedet som eksisterer til å kjøpe digitale læremidler i stedet for bøker, sier administrerende direktør Heidi Austlid i en kommentar.