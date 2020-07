Lover nettleserstøtte for «ny» bildeteknologi

Det er lenge siden nettleserne bare støttet bilder basert på JPEG og GIF. PNG har for lengst blitt vanlig, og fra høsten av skal selv Apple Safari støtte WebP-formatet.

AV1-basert

Nå er det en ny kandidat som er på vei inn, og den har en forhistorie som ligner veldig på den til WebP. For mens WebP er basert på videokomprimeringsteknologien VP8, er AV1 Image File Format (AVIF) basert på videokomprimeringsteknologien AV1 og konteinerformatet HEIF (High Efficiency Image File Format).

HEIF er nok likevel mer kjent som et bildeformat basert på videokomprimeringsteknologien H.265/HEVC (High Efficiency Video Coding). Dette kalles da for HEIC og støttes blant annet aktivt av Apple i nyere versjoner av IOS. Men på grunn av patent- og lisensproblematikk, er det lite sannsynlig at HEIC vil spille noen større rolle på weben.

Mindre filer, mer funksjonalitet

Netflix er blant aktørene som stiller seg bak AVIF, som selskapet mener er et godt alternativ til JPEG. Ifølge Netflix støtter AVIF mer funksjonalitet enn JPEG (blant annet HDR-støtte), har bedre komprimeringseffektivitet og dessuten utsikter til bred støtte fra leverandører av maskin- og programvare.

For eksempel støttes AVIF av Windows 10 dersom den valgfrie AV1-utvidelsen installeres. Da kan AV1-filer blant annet åpnes i Paint og forhåndsvises i filutforskeren. Noen titalls AVIF-filer er tilgjengelige for nedlasting her.

Manglende maskinvarestøtte

Skal AVIF bli virkelig utbredt, må det i alle fall støttes av nettlesere, de viktigste redigeringsverktøyene, samt i maskinvare, i alle fall for mobile enheter. Med den nevnte utvidelsen til Windows 10, er det relativt enkelt å tilby slik støtte i alle Windows-applikasjoner. Noen plugin for Adobe Photoshop ser derimot ikke ut til å være tilgjengelig ennå, slik det er for WebP.

Maskinvarestøtte for AVIF innebærer i praksis støtte for AV1, noe som bare i svært begrenset grad er tilgjengelig i dag. Det betyr at selv om apper og annen programvare får støtte for AVIF, så vil koding og dekoding av bildene kunne gå relativt tregt, kreve mye CPU-kraft og dermed være lite batterivennlig.

Kommer snart til nettlesere

Det er ingen av de større nettleserne som støtter AVIF i dag, men det vil snart endre seg ifølge ZDnet. AVIF-støtte vil være inkludert i Chrome 85, som kommer den 25. august. Dette vil trolig være en del av Chromium-rammeverket og bli tilgjengelig for andre nettlesere som er basert på dette, inkludert Microsoft Edge.

Mozilla er i ferd med å utstyre Firefox med støtte for AVIF, i stor grad basert på den innebygde støtten for AV1.

Apple igjen

Hvilke planer Apple eventuelt har for AVIF, vet trolig bare Apple. Dette gjør det likevel ikke umulig å bruke AVIF på samme måte som mange bruker WebP i dag, altså å levere JPEG eller PNG i stedet til nettlesere som ikke støtter formatet. Eksempler på hvordan dette kan gjøres, finnes i denne artikkelen.