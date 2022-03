Lover tusenvis av forbedringer i ny Java-versjon

Oracle avduket tirsdag Java 18, den niende versjonen i rekken siden selskapet begynte å komme med en ny funksjonsoppdatering to ganger i året.

– Utgivelsen av Java 18 viser Oracles kontinuerlige forpliktelse til å gi bedrifter og utviklere

raskere tilgang til forbedringer med versjonsfrekvensen på seks måneder, forteller Georges

Saab, utviklingsdirektør i Oracles Java Platform Group, i en pressemelding.

– Vi fortsetter å gjøre tekniske investeringer som forbedrer ytelsen, stabiliteten og sikkerheten til implementeringene av Java SE Platform samt Java Development Kit, legger han til.

Webserver og syntaksutheving

I tillegg til flere tusen forbedringer knyttet til ytelse, stabilitet og sikkerhet, inkluderer Java 18 ni plattformforbedringer, kalt JEP-er (JDK Enhancement Proposal).

Blant annet er UTF-8 nå innført som standardtegnsett for standard Java-API-er. Nytt er det også at det følger med kommandolinjeverktøy og API-er for å starte en enkelt webserver. Denne kan bare betjene statiske filer og er ifølge Oracle ment for prototyputvikling, ad hoc-koding og testformål, spesielt i utdanningssammenheng.

En tredje nyhet kalles for «Code Snippets in Java API Documentation», som skal legge til rette for validering og formattering av kildekodefragmenter i API-dokumentasjon, noe som skal gjøre det enklere å få til slikt som syntaksutheving og automatisk lenking fra navn til deklarasjoner.

Flere detaljer om disse og andre nyheter i Java 18 finnes i dette blogginnlegget.

Oracle nevner for øvrig at nærmere 28 prosent av Jira-oppføringene som har blitt markert som fikset i Java 18, har blitt utført av utviklere som enten er ansatt i andre virksomheter enn Oracle eller er uavhengige. Virksomhetene som ved siden av Oracle har bidratt til løse flest «issues», er Red Hat, SAP og Google.