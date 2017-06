Lurte universitetenes «sikre» systemer trill rundt med noen få linjer kode: – Det var ekstremt enkelt

Studenten som avdekket feilen skriver følgende på egen sikkerhetsblogg: – Noe av det første jeg la merke til var friheten SEB ga deg til å kopiere og lime-inn tekstdata. Du har altså full kontroll over det samme «utklippstavlen» som alle andre prosesserer på datamaskinen har sammen med SEB. Lese og sette data fra utklippstavlen kan enklere og mye mindre tekniske programmeringsspråk som VB og C# gjøre. Også script-språk som VBS,Python og Powershell kan lese og modifisere data i utklippstavlen. Konseptet er enkelt: vi benytter oss av utklippstavlen som en tekstbasert chat. Vi lar andre lese og modifisere data via et webpanel. 100 linjer VB, noe PHP,js og SQL senere var det klart. Programmet kan også kjøre usynlig i bakgrunnen.

Foto: Colourbox