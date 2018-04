Lynrask kobling mellom CPU og GPU skal gjøre Power9 til datasenternes AI-arbeidshest 

Med unntak av ARM er det ikke mange alternativer til x86-arkitekturen igjen. Mange tenkte antagelig at det var begynnelsen på slutten for IBMs Power-prosessorer da IBM høsten 2013 annonserte at de ikke lenger skulle videreutvikle Power-prosessoren alene, men «gi den bort». CPU-designet ble gjort til en åpen arkitektur som andre kan lisensiere – på samme måte som ARM gjør. Men frykten er blitt gjort til skamme – i dag er hele 340 selskaper med i den såkalte OpenPower-alliansen, sammen med blant andre Google og Nvidia.