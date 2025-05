Funksjonene som lar deg lage en actionfigur eller et Studio Ghibli -inspirert bilde av deg selv, ble lansert av Chat GPT i april.

Plutselig flommet sosiale medier over av konsulenter og managere i dukkeformat. Funksjonen er tilgjengelig for alle med en gratis Chat GPT-konto. Men den populære funksjonen kommer ikke uten risiko, advarer Wired.

Det kan virke uskyldig å laste opp et bilde av deg selv eller noen i din omgangskrets. Men hver gang du gjør det, overleverer du «en hel pakke med metadata», forklarer cybersikkerhetsekspert Tom Vazdar. Dette inkluderer blant annet EXIF-data som avslører når bildet ble tatt og GPS-koordinatene for hvor det skjedde.

Får med seg alt

I tillegg til at du deler ansiktet ditt, samler KI-giganten bak Chat GPT – Open AI – også inn informasjon om enheten du bruker. Det innebærer enhetstype, operativsystem, nettleserversjon og unike identitetsmarkører. Og dersom du laster opp et høyoppløselig bilde, gir du samtidig Open AI tilgang til alt annet bildet inneholder: bakgrunnen, andre personer, ting i hjemmet ditt – og alt som er lesbart, som dokumenter eller ID-kort.

Denne typen frivillig opplastet data er «en gullgruve for trening av generative modeller».

Slik beskytter du deg

Det finnes måter å beskytte seg på. Den mest effektive i Chat GPT er å slå av chathistorikk – det bidrar til å hindre at dataene dine brukes til modelltrening. Du kan også laste opp anonymiserte eller modifiserte bilder, for eksempel ved å bruke filter eller lage en digital avatar i stedet for et faktisk fotografi.

Dobbeltsjekk innstillingene på Open AI-kontoen din – særlig de som gjelder bruk av data til modelltrening.

– Personvern og kreativitet trenger ikke å utelukke hverandre – du må bare være litt mer bevisst, sier Annalisa Checchi, som er partner i et advokatfirma spesialisert på immaterialrett, til Wired.

Vil du vite mer om Open AIs retningslinjer og praksis rundt data, finner du informasjon på policy-siden deres.

Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik

