Må snu 300.000 parabolantenner etter sammenslåing

For et år siden ble det annonsert at de nordiske distributørene av satellitt-TV slo seg sammen. Telenor-eide Canal Digital og NENT-eide Viasat Consumer fant sammen og ble til Allente. I utgangspunktet en grei sak som utløser en rekke synergieffekter. Men denne fusjonen sto overfor en spesiell utfordring. De to distribuerte TV-signalene fra hver sin satellittplattform. Telenoreide Canal Digital har distribuert fra selskapets egne Thor-satellitter på 1 grad vest. Viasat har distribuert fra Sirius-satellittene på 5 grader øst.

Begge har hatt en viss nedgang i kundemassen til fordel for TV-distribusjon i fiber og kabel. Forretningsmodellene var under press, ikke minst fordi satellittdistribusjonen var en betydelig kostnad for begge to. Da ble en fusjon stadig mer logisk. Nå har Allente 1,1 millioner kunder og fremstår som en stor og solid TV-distributør. Ikke minst fordi fusjonen har utløst ekstra store kostnadsreduksjoner.

Høythengende synergi

Konkurransen mellom de to har gjort at de har holdt seg med hver sin distribusjonsplattform i den geostasjonære banen. I praksis betød det at de sendte de samme TV-programmene i parallell, seks grader fra hverandre. Det å leie satellittkapasitet for å sende så mange kanaler er en veldig stor kostnad. Derfor er det aller største, og svært høythengende, kirsebæret de nå kan plukke i fusjonen, å konsentrere alle kanalene til en plattform. I praksis kan kostnadene til distribusjon halveres.

Over på Thor

Begge fusjonspartnerne hadde distribusjon i alle de nordiske landene. Canal Digital var den største av de to. Siden Telenor eier Thor-satellittene har det vært naturlig å velge disse på 1 grad vest. Langt de fleste kundene har paraboler som peker mot Thor slik at jobben med å justere de siste antennene blir mindre.

Prosjekt Dish Turn

Ansvarlig for gigantisk snuoperasjon: Jonas Gustafsson CFO og COO er både i norsk-svenske Allente. Foto: Allente

Allente skal sende fra både Thor og Sirius ut året, men fra neste år skal all distribusjon gå fra Thor. Innen da må alle parabolene som peker mot Sirius snus 6 grader mot vest. Det skal Allente gjøre ved å besøke alle kundene og gjøre jobben for dem. Det er en gigantisk jobb siden så mange bor temmelig grisgrendt. Og det blir mange besøk. Drøyt 300.000 antenner skal snus og bokser som skal kontrolleres.

– Vi begynte prosjekt Dish Turn på slutten av fjoråret. Først fordelte vi kundene i segmenter og sørger for at kjørerutene blir så korte som mulig. Det er ikke alltid enkelt fordi i nord bor mange spredt. Da kan det bli langt å kjøre for de som skal snu antennene. De har en vanskelig jobb hvis antennen er montert på et skrått tak og det er vinter og glatt. I tillegg har vi en mange ulike mottakerbokser og noen av dem trenger en programvareoppgradering. Det gjøres også av teknikeren. Hvis ikke den er koblet til nettet må den først oppgraderes fra PC før antennen kan snus, sier Allentes kombinerte CFO og COO Jonas Gustafsson, som også leder prosjekt Dish Turn.

Han sier at selv om det ikke den tekniske operasjonen tar mer enn 30 til 45 minutter tar mange kundebesøk lenger tid. Det blir gjerne både kaffe og kaker i tillegg, men så viser undersøkelser at kundene er særdeles fornøyd med tilbudet.

– Vi måler 98 prosent fornøydhet etter at montørene har justert antennen. Det er sjeldent høyt, sier han.

Står og faller

Fusjonen og elimineringen av parallelldistribusjon er helt nødvendig for at selskapet skal fortsette å ha en solid økonomi. I dag sendes 250 kanaler fordelt på to satellittposisjoner. Det blir til 125 når Sirius forlates. Det er ikke slik at namsmannen banker på døren til Allente. I fjor omsatte selskapet for 7 milliarder kroner med et overskudd på nesten 1,14 milliarder kroner.

– Vi regner med at synergiene vil plusse på med 650 millioner kroner, der innsparingen på satellittleie er det aller meste. Det er en god buffer, etter hvert som vi får tøffere konkurranse fra fiber, sier Gustafsson.

Likevel er det slik at selskapet har over 100.000 kunder koblet til bredbånd. I Sverige er markedet regulert slik at Telias nett skal være åpent for alle leverandører. Politikerne mener at siden Telia har fått overta et nett som alle i praksis har spleiset på, så skal det være fri konkurranse.

– En liknende regulering ser ut til å komme i Danmark også, sier han.

Beste alternativ

Ofte er satellitt-TV den eneste muligheten mange har til å få et høyt antall kanaler i HD-oppløsning. Det gjør at mange velger å ha flere mottakere. Én hjemme og en på hytta, der det ikke er andre tilkoblingsmuligheter enn kanskje via mobilt bredbånd.

Sikker distribusjonsmåte

Satellittdistribusjon er en veldig sikker måte å distribuere TV på. Vi er ikke avhengig av varierende belastning i mobilnettet som kan påvirke mottaket og ikke minst kvaliteten på mottaket. Vi jobber også med å ta inn nye tjenester som Netflix, Viaplay og mange flere strømmetjenester kommer, men da må boksen være koblet til nettet.

Markedet har forandret seg mye over flere år. Noen vil ikke ha noe slags TV-abonnement. De vil bare ha internett. Noen vil bare ha lineære kanaler og mange plasserer seg imellom.

– Jeg tror lineær TV alltid vil ha stor appell, selv om måten folk får det vil variere. Sport spesielt har bare verdi når det er direktesendt. Her er faktisk tidsfaktoren viktig. Satellittdistribusjon er nesten helt uten forsinkelse. Strømming over internett er normalt 25 - 50 sekunder etter, om man ikke benytter low-latency teknologi i distribusjonen som kan redusere forsinkelsen ned til 5 – 10 sekunder, sier Gustafsson.