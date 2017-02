Må trolig betale flere hundre millioner kroner for å gjøre SAP-data tilgjengelige for kundene

SAP har fått delvis medhold av britiske High Court of Justice i en rettssak om lisensavgifter til selskapets produkter. Motparten var Diageo, et selskap som eier noen av verdens mest kjente produsenter og varemerker for alkoholholdige drikkevarer, inkludert Guinness, Johnnie Walker, Smirnoff og Bailey's.

Ifølge ComputerWeekly.com, som viser til kjennelsen i saken, ble Diageo saksøkt av SAP i oktober 2015 med et krav på 54,5 millioner britiske pund, samt nesten 4 millioner britiske pund i renter. Årsaken er brudd på en lisensavtale.

Saken omfatter to systemer som Diageo tok i bruk i 2012. Det ene, Diageo Connect, gjør det mulig for selskapets kunder å gjøre bestillinger via et nettsted, i stedet for å gjøre dette via telefon.

Indirekte bruk

I utgangspunktet er Diageo Connect basert på et Salesforce.com-system som tar i bruk data som er lagret i en Oracle-database, men er også knyttet til SAP-produktet SAP XI (Exchange Infrastructure), som senere har byttet navn til SAP PI (Process Integration).

Det andre systemet som var omfattet av rettssaken, er Diageo Gen2, som via en Salesforce.com-applikasjon gjør det mulig for selskapets selgere å få tilgang til kundedata i en Oracle-database, som igjen er knyttet til ERP-programvaren mySAP fra SAP.

I søksmålet krevde SAP at det må betales lisensavgift ikke bare for brukerne som har direkte tilgang til SAP-programvare, men også for alle som potensielt har indirekte tilgang. I praksis betyr dette at alle de 5800 individuelle kundene til Diageo må lisensieres som navngitte brukere.

Smertefullt: Medisin mot ville lisenskrav

Dekkes ikke

Dommeren i saken, Finola Mary O’Farrell, skriver i kjennelsen at hun har avvist Diageos anførsel om at SAP PI har en «gatekeeper»-lisens for å få tilgang til SAP-suiten med applikasjoner og database. Hun skriver videre at bruk av programvaremotoren til SAP Pi og tilhørende adaptere er omfattet av en separat prisordning og dermed ikke er inkludert som en del av den ordinære lisensen for navngitte brukere.

– Det er derfor klart at dette er et tillegg, framfor et alternativ, til autorisasjon under en «Named User licence», skriver O’Farrell.

– Kun navngitte brukere er autorisert til å bruke eller aksessere mySAP ERP-programvaren direkte eller indirekte. Prisordningen for navngitte bruker en det eneste grunnlaget som mySAP ERP-programvaren var og er lisensiert til Diageo, konkluderer hun.

Ingen passende kategori

Ifølge ComputerWeekly.com skal dommeren ikke ha gitt SAP medhold i at hvert av disse faktiske eller potensielle brukerne må være lisensiert som «professional user», noe som i Storbritannia koster 9400 pund, inkludert avgifter. I stedet mener hun at de bør lisensieres som brukere av en type som det ikke finnes noen passende kategori for i SAPs prislister.

Hvor mye Diageo til syvende og sist må betale, er ennå ikke avgjort. Dessuten er det ventet at selskapet vil anke avgjørelsen.

Bransjeaktører som siteres av blant annet ComputerWeekly.com og ComputerSweden, advarer nå virksomheter som ikke sørger for å ha full kontroll på lisensordningene de har med både SAP og andre leverandører. Ved en lisensrevisjon risikerer man da å få store, uforutsette utgifter.

Trolig bare begynnelsen

Dommen mot Diageo kun gjelder i Storbritannia, men kan gi SAP mersmak til å forfølge den samme typen lisenskrenkelser også i andre land.

– Kjennelsen gir klar i rettsstillingen om programvarelisensiering, noe som er kritisk for bransjen vår. Avgjørelsen hjelper programvaretilbydere med å beskytte sine mest verdifulle eiendeler, sier en talsperson for SAP til The Register.

En talsperson for Diageo sier til The Register at selskapet er skuffet over dommen og at det vil studere dommerens kommentarer før det vurderer hva som skal bli de neste skrittene i saken.

Lisensforhandlinger: – IT-gigantene kan presses