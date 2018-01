MacOS Server skal miste en masse serverfunksjonalitet

Det er ikke det at MacOS Server er veldig utbredt i utgangspunktet, men nå ser det ut til at Apple ønsker å redusere bruksmulighetene ytterligere.

I en kunngjøring som ble publisert i forrige uke skriver selskapet at programvaren i større grad skal dreie seg om administrasjon av lagring i nettverket, samt av datamaskiner og andre enheter.

Denne våren

Svært mye av det som minner om vanlig serverfunksjonalitet i MacOS Server skal på sikt fjernes. Men i første omgang skal de «avskrives». I denne sammenheng betyr det i praksis at funksjonaliteten fortsatt kan brukes i eksisterende installasjoner, men at den vil være temmelig skjult i nye installasjoner.

Dette skal skje i forbindelse med en oppdatering som kommer våren 2018.

I en senere utgave av MacOS Server vil disse tjenestene fjernes helt. Apple anbefaler derfor brukere av operativsystemet som avhenger av denne serverfunksjonaliteten, om å vurdere alternativer, inkludert eksterne tjenesteleverandører.

Epost og web

Apple gjengir her en liste med servertjenestene som snart skal bli borte fra MacOS Server. Dette inkluderer tjenester for kalender, kontakter, DHCP, DNS, epost, VPN og wiki, men også webservere, NetInstall og ulike meldingstjenester.

Trolig betyr ikke nyheten at slik serverprogramvare ikke lenger kan kjøres i MacOS Server. Brukerne vil nok alltids kunne laste ned programvaren direkte fra leverandøren, eventuelt også kompilere kildekoden på egenhånd. Men da uten at Apple tilbyr support for dette.

I dag er MacOS Server egentlig ikke en helt separat utgave av MacOS, men i stedet et tillegg som kan kjøpes i Mac App Store for 219 kroner og installeres i MacOS på en hvilken som helt Mac, omtrent som hvilken som helst annet Mac-programvare. Dette tillegget inkluderer i dag en hel del ekstra funksjonalitet, inkludert alt det som snart skal fjernes.