Ookla, det kjente selskapet som måler netthastighet over hele verden, har publisert en rapport om hastighet på mobilnettet i 50 av Europas feriedestinasjoner.

Undersøkelsen baserer seg på målinger av median nedlastingshastighet og gjelder andre kvartal 2022, altså perioden april, mai og juni.

Norge kommer ganske godt ut av den.

«Storbyer»

I oversikten over destinasjoner for storbyferie troner nemlig Oslo helt på toppen, med Stockholm og København på de øvrige pallplassene. Oslo har en komfortabel ledelse på våre nordiske naboer, med 156,99 megabits per sekund (mbps) mot Stockholms 136,74 mbps og Københavns 133,16 mbps.

Det er imidlertid også et pent hakk ned til byene som ikke nådde en pallplassering. Lisboa kom på fjerdeplass, med 86,49 mbps, foran Helsinki på femte med 78,53 mbps.

På bunnen blant «storbyene» (ja, Ookla satte ordet i hermetegn) i Europa kom Istanbul med 36,73 mbps, like bak Roma med 37,33 mbps og Dublin (40,39 mbps).

Undersøkelsen lister også opp svartiden i de ulike byene, men her var forskjellene betydelig mindre. Raskest var Nicosia på Kypros med 17 millisekunder (ms), mens Roma var tregest med 30 ms. Nicosia var også raskest av alle, uansett kategori. Oslo endte til sammenligning på 23 ms, mens Stockholm og Købehavn fikk henholdsvis 19 og 18 ms.

Oslo er raskeste storby i Europa, men alt er relativt: Ookla setter «storby» i hermetegn. Foto: Ookla

Men raskest av alle er Tromsø

Ooklas rapport fordeler byene på fire kategorier:

«Storbyer»

Badebyer

Kulturbyer

Skogsteder

Norges mobilnett utmerker seg ikke med hensyn til verken strandliv eller skogens ro, men når det gjelder kulturbyer stiller Tromsø med en seier som nesten må beskrives som utklassing:

I denne klassen stiller Tromsø med 251,52 mbps, godt over det dobbelte av Amsterdam på andreplassen.

Dette er også med god margin det klart beste resultatet i undersøkelsen, uansett kategori.

Tromsøs svartid er riktignok ikke helt på topp, men med 38 ms er de heller ikke helt på bånn. Der finner vi Cefalù i Italia, med 56 ms.