Mange GPS-mottakere vil trolig begynne å feile i april

For å finne posisjonen, er GPS-mottakere (Global Positioning System) svært avhengige av å ha riktig tid. Derfor inkluderer satellittsignalene et tidsstempel. Inkludert i en eldre versjon av navigasjonsmeldingene inkluderer dette tidsstempelet et ukenummer. Ikke uken i året, men antallet uker siden 21. august 1999.

Ti bit

Ukenummeret er lagret i en verdi som er begrenset til 10 bit. Den 6. april 2019, altså om rundt sju uker, utløper den 1024 uken. Da settes telleren tilbake til 0 (WNRO – Week Number Roll-over).

Problemet er at ikke alle GPS-mottakere er lagd for å håndtere denne overgangen. Riktignok er det andre gang dette skjer. Den første var nettopp den 21. august 1999, da den første epoken på 1024 uker var over. Denne epoken startet den 5. januar 1980.

Det er The Register som nå omtaler dette, basert på dokumenter fra U.S. Naval Observatory og U.S. Department of Homeland Security.

I hvilken grad GPS-mottakeren vil kunne håndtere denne overgangen, avhenger av hvordan den fungerer. Nyere enheter som er fullt kompatible med GPS ICD (Interface Control Document) skal kunne håndtere situasjonen. Andre enheter vil feile, mens noen vil kunne fungere videre etter en fastvareoppdatering.

Alternative datoer

Ifølge U.S. Department of Homeland Security finnes det også enheter som ikke tar utgangspunkt i datoen 21. august 1999, men i stedet har en annen referansedato for uketallet, for eksempel datoen fastvaren ble bygget. Disse vil ikke bli berørt den 6. april, men kan begynne å feile en helt annen dato.

TomTom er blant leverandørene som har berørte enheter. På denne siden opplyser selskapet at i alle fall selskapets Nav2- og Nav3-enheter kan være berørt. Dette kan merkes ved at de ikke har noe tidspunkt, ofte mister GPS-signalet eller ikke mottar noe GPS-signal i det hele tatt.

Dersom enheten ikke har noe tidspunkt å forholde seg til, kan den ikke beregne hvor lang tid det tar å komme fram til målet.

TomTom skal allerede i fjor ha begynt å rulle ut oppdateringer som retter disse problemene. På denne siden kan kundene taste inn serienummeret til enheten for å sjekke om den er berørt.

Vi har ikke funnet tilsvarende informasjon hos Garmin.

Y2K

Denne situasjonen minner litt om år 2000-problemet. Problemet denne gang er at samfunnet er langt mindre forberedt på hva kommer til å skje.

Brukere av litt eldre GPS-enheter anbefales å ta kontakt med leverandøren av enheten for å forsikre seg om at den fortsatt vil fungere etter den 6. april i år.

U.S. Naval Observatory oppgir at i en framtidig GPS-versjon vil Modernized GPS Navigation-meldingen (CNAV og MNAV) ha et 13 bits ukenummer. Det tilsvarer en epoke på nærmere 157 år.

