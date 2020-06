– Mange har dyppet tærne i «zero trust» under pandemien

Kontoransatte over hele verden har på grunn av covid-19-pandemien måttet jobbe fra hjemmekontoret. Dette har budt på mange utfordringer, men kanskje aller størst for virksomheter som baserer IT-sikkerheten sin på den tradisjonelle tilnærmingen om at bedriftsnettverket skal være en uinntakelig borg, omgitt av en vollgrav. For at eksterne brukere skal få tilgang til virksomhetens interne IT-systemer, er det gjerne VPN (Virtual Private Network) som er løsningen.