Mange har endret standup-møtene på grunn av forskningen til Viktoria

FORSKNINGSPARKEN (digi.no): Smidig praksis er svært utbredt blant utviklingsteam, ikke minst i Norge. Men ifølge Viktoria Stray, som nylig fikk en stilling som førsteamanuensis hos Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, er mye av metodikken basert på ideer og ikke på empirisk forskning.

Derfor har Stray tatt for seg nettopp utvikling i team i forbindelse med sin doktorgrad, som hun fullførte i 2014. Spesifikt studerte hun hvordan daglige standupmøter, som er en sentral del av Scrum-rammeverket, egentlig fungerer.

Konklusjonene av dette ble kort tid etter omtalt i en artikkel i Computerworld. I ettertid mener Stray at det må være mange som har lest nettopp den artikkelen, for veldig mange i Norge har tilsynelatende fulgt rådene hun kommer med der.

Flyttet tidspunktet

– Jeg opplever at veldig mange endret praksisen etter at jeg foreslo dette for to år siden i artikkelen i Computerworld, sier Stray til digi.no.

– Mitt hovedbudskap er at standupmøter påvirker mye mer enn mange tror. Det er en god idé, men man må tilpasse det til sitt prosjekt, fortsetter hun.