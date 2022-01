Mange har plutselig fått problemer med Firefox

I morgentimene torsdag har det strømmet på med meldinger i ulike fora om at Firefox oppfører seg dårlig. Det meldes blant annet om at sider ikke laster, høy CPU-bruk og at prosesser krasjer.

Meldingene er stort sett knyttet til den nyeste versjonen av nettleseren, 96.0. Men også noe eldre versjoner blir nevnt.

Mye tyder på at problemene er knyttet til Firefox' støtte for HTTP/3-protokollen, og at de skyldes en endelig løkke som for socket-tråden til å henge.

Midlertidige løsninger

Dette støttes av at flere brukere oppgir at problemene har gått over så snart de har deaktivert støtte for HTTP/3 i nettleseren. Dette kan gjøres slik:

Skru av HTTP/3-støtten i Firefox Skriv «about:config» i adressefeltet. Søk etter «network.http.http3.enabled». Endre verdien fra «true» til «false». Start Firefox på nytt.

En annen løsning som skal fungere, er å gå til de vanlige innstillingene i Firefox, velge «Personvern og sikkerhet» i spalten til venstre, og deretter deaktivere alle valgene under «Datainnsamling og bruk for Firefox».

Ukjent utløser

Det virker ikke som at alle merker disse problemene. Eventuelt opptrer de ikke alltid med en gang man har åpnet nettleseren. Firefox 96.0 ble utgitt den 11. januar, altså for to dager siden, og har blitt gradvis rullet ut til de eksisterende brukerne. Dette forklarer likevel ikke at problemene ikke ser ut til å ha startet før i dag, og også kan se ut til å berøre enkelte eldre versjoner. Noen mener derfor at det er en eldre feil som har blitt utløst av endringer som kan ha blitt gjort i mye brukte tjenester fra for eksempel Google eller Cloudflare.

Enkelte frykter at de nyoppståtte problemene kan føre til vanskeligheter med automatisk å rulle ut en oppdatering som løser problemene. Men dette er så langt ikke klarlagt.

Dersom dette likevel skulle være tilfellet, må brukerne selv laste ned en Firefox-oppdateringen ved hjelp av en annen nettleser. Dette er nok uproblematisk for mange, men ikke for alle.