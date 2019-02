Mange HBO Nordic-brukere opplever store problemer med Chromecast

Selv om innholdet ofte begeistrer, er det sjelden HBO Nordic får de store ovasjonene for den tekniske delen av selskapets strømmetjeneste. Men i det siste har omtalen muligens nådd et bunnivå. Spesielt er dette synlig i Google Play Store, hvor man kan lese brukeranmeldelse etter brukeranmeldelse hvor kunder gir HBO Nordic-appen én av fem mulige stjerner. Bare unntaksvis er det noen som forteller at de er virkelig fornøyde.

Det er varierende grunner til misnøyen, men mye av årsaken til de negative omtalene nå, skyldes et relativt nytt problem knyttet til avspilling av tv-serier på den store skjermen, via Chromecast.

«Krasjer»

Det som ofte skjer, er at brukerne helt greit får spilt av episoden de ønsker å se. Men straks episoden er over og rulleteksten skal starte, så blir skjermen svart og Chromecasten slutter å la seg «snakke til».

Ofte kan man høre sporadiske lyder fra avspillingen som fortsetter i bakgrunnen, men det er ikke mulig å avbryte dette eller starte avspilling av noe annet innhold, heller ikke fra andre kilder som støtter Chromecast.

Det eneste som hjelper, er å starte Chromecasten på nytt, enten ved å koble fra strømmen eller ved å sende en omstartskommando fra Google Home-appen.

Bare Chromecast Ultra?

For å restarte Chromecast-enheter fra Google Home-appen (i dette tilfellet Android-utgaven), velg først den aktuelle enheten. Velg deretter innstillingene for enheten (tannhjulet oppe til høyre). I grensesnittet for enhetsinnstillinger, velg menyen oppe til høyre (tre prikker) og deretter «Start på nytt». Foto: digi.no

Mange av dem som har klaget på dette problemet, oppgir at de bruker Ultra-utgaven av Googles Chromecast-enheter. Digi.no har spurt HBO Nordic om problemet også gjelder andre enheter med Chromecast-støtte, men har ikke fått noe entydig svar på dette.

Det som virker klart, er at problemene ikke avhenger av hvilken klient som brukes når avspillingen startes. Problemene oppleves tilsynelatende helt uavhengig av om avspillingen startes med Android-appen, iOS-appen eller nettleseren på for eksempel en pc.

Problemene oppleves også av brukere i blant annet Sverige.

Mange av dem som klager på feilen, oppgir at de ikke opplever tilsvarende problemer med andre innholdstjenester, slik som Netflix og YouTube.

Har involvert Google

HBO Nordic har bekreftet feilen.

– Dette er et problem vi er klar over, og som vi jobber tett med Google for å få løst, skriver Isabell Langvatn Goren, pr-sjef for Norge i HBO Nordic, i en epost til digi.no.

– Vi har ikke noe estimat på tidspunkt for når vi får avklart dette, dessverre, men det har høy prioritet for oss å få løst det så fort som mulig, fortsetter hun.

Etter det hun kjenner til, er det ikke slik at alle brukerne av Chromecast Ultra er berørt av problemene.

Tre måneder

Det er uklart hvor lenge problemene har vart. Den eldste rapporten vi har funnet, er fra 8. november i fjor. Det er snart tre måneder siden.

De fleste av brukerne legger automatisk skylden på HBO Nordic, men det er også de som kritiserer Google for at Chromecast ikke er beskyttet mot det HBO Nordic eventuelt gjør feil.

Hva som er den tekniske årsaken til problemene, har vi foreløpig ikke fått noen informasjon om.

