Mange norske forbrukere tviler på at IoT-enhetene ivaretar datasikkerheten

For en uke siden skrev digi.no (Digi ekstra) at mange norske smarthuseiere har tatt i bruk et populært, webbasert administrasjonsgrensesnitt og gjort dette åpent tilgjengelig på internett, selv om systemet ikke har støtte for noen form for autentisering. Det vil si at absolutt alle får samme tilgang som smarthuseieren til å se og kontrollere de tilknyttede enhetene i huset. Dette kan inkludere garasjeporter, smartmobiler, biler og alarmer.