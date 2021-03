Mangelfull datasikkerhet i to av fem kommuner

Kun 60 prosent av norske kommuner opplever at de har sikret sine data godt nok. Det bekymrer IKT-Norge.

– Sett i lys av de gjentakende og alvorlige cyberangrepene mot norske virksomheter, er dette urovekkende, sier administrerende direktør Øyvind Husby i IKT-Norge i en pressemelding.

Av statlige virksomheter mener 84 prosent at de har god informasjonssikkerhet, viser rapporten IT i praksis 2020.

Når det gjelder støtte fra relevante myndigheter, mener 51 prosent av kommunene at den er god. I statlige virksomheter er prosentandelen 70.

– Dette tyder på at det gjenstår et arbeid i å utvikle et tilfredsstillende og tilgjengelig veiledningsapparat for digital sikkerhet i Kommune-Norge, skriver Rambøll Management Consulting i rapporten.

IKT-Norge betegner tallene som urovekkende.

– Myndighetene må støtte kommunene enda bedre i arbeidet med god informasjonssikkerhet. Det kan være tydeligere informasjon til brukere og virksomheter om trusler, angrep og anbefalinger om løsninger, sier Husby.

Stortinget opplyste onsdag at de var rammet av et dataangrep etter at de mandag fikk verifisert at data var hentet ut gjennom sårbarheter i e-posttjener-programvaren Exchange fra Microsoft. Også i høst ble Stortinget rammet av et dataangrep.