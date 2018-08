Mann dømt til åtte måneders fengsel for kjendis-hacking

26 år gamle George Garofano ble dømt onsdag i en føderal domstol i Bridgeport i delstaten Connecticut. Etter å ha sonet de åtte månedene, blir han løslatt med tre års prøvetid, og han må også gjennomføre 60 timers samfunnsstraff.

Garofano var én av fire menn som ble pågrepet i 2014 i hackingskandalen som førte til at private nakenbilder av Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst, Kate Upton og andre Hollywood-kjendiser, ble lagt ut på nettet. De tre øvrige mennene er fra før dømt til mellom ni og atten måneders fengsel.

Påtalemyndigheten mener de fire mennene fikk tilgang på bildene ved å sende ut eposter som så ut som om de kom fra Apple, og ba ofrene om å oppgi brukernavn og passord til sine iCloud-kontoer. 240 personer, blant dem Hollywood-stjerner og vanlige nettbrukere, bet på.

Garofano sa seg skyldig i april i år. Han innrømmet da at han hadde utgitt seg for å være en ansatt i Apple og at målet var å få tilgang på brukernavn og passord, skriver The Guardian.

– Han hacket seg på ulovlig vis inn på ofrenes nettkontoer, krenket deres privatliv, og stjal deres personlige informasjon, inkludert private og intime bilder, uttalte aktoratet.

– Ved å begå denne forbrytelsen har Garofano handlet med fullstendig mangel på respekt overfor innvirkningen på ofrene, uttalte aktoratet videre.