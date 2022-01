Mann satte fyr på nettkabler i frustrasjon over tregt internett på kafé i Kina

Hendelsen skjedde i juni, ifølge lokale myndigheter.

Frustrasjonen over tregt internett fikk mannen til å gå ut av internettkafeen og bort til et trafikkryss, hvor han satte fyr på nettkabler i en boks. Brannen førte til at nær 4.000 husstander og kontorer, inkludert et sykehus, mistet internettilgangen i 1–2 dager.

Nå er mannen dømt til sju års fengsel for å ha ødelagt offentlig telekommunikasjonsutstyr.