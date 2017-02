Manpower vil overta bedrifters IT-support og brukerstøtte

Konsernet er fra tidligere kjent som bemannings- og rekrutteringsbyrå, samt tilbyder av konsulenter fra datterselskapene Expiris, Ciber og Avan.

Manpower-gruppen etablerer nå en ny virksomhet kalt Proservia i det norske markedet, som tilbyr outsourcing av IT-support og brukerstøtte.

De lover lokal tilstedeværelse og norsk språk. Manpower har 30 kontorer over hele landet, så dette er tilbud de tenker seg rundt alle de store byene.

Tar over support

Forretningsideen er å overta hele eller deler av kundens supportfunksjon, inkludert arbeidsgiveransvar for berørte ansatte.

– Teknisk personell som eventuelt blir overflødige kan vi med konsernet i ryggen forsøke å hjelpe videre til jobb et annet sted, sier administrerende direktør Lars Arne Hoff til digi.no.

Manpower synes outsourcing av IT-support og brukerstøtte er et meget interessant marked. Nå etableres eget selskap, under ledelse av Lars Arne Hoff (bildet). Foto: Proservia

Han vedgår at de går inn i et marked der det er stor konkurranse og en god del andre tilbydere allerede.

– De lokale leverandørene med sterkt fotavtrykk vil selvfølgelig være aktører det blir tøft å kjempe imot. Ellers er InfoCare store i Norge og Norden, sier Hoff på spørsmål om hvem han ser på som sine største konkurrenter.

Med sine 20 ansatte har de levert tjenester i Norge i halvannet år allerede, men da som en varemerke under Manpower-paraplyen. Den første kunden var Hewlett-Packard Enterprise.

Etablert i 1994

Nå blir konseptet spisset med leveranser innen servicedesk, field service og onsite support og altså et eget norsk datterselskap.

Proservia ble grunnlagt i Frankrike i 1994, og kjøpt opp av Manpower i 2011. De oppgir å ha mer enn 5 000 ansatte i Europa.

– Det vi gjør er å levere personell som drifter servicedesken på vegne av våre kunder. Det er gjerne bedrifter som har hatt en IT-avdeling før, men som har flyttet mye av jobben opp i en sky eller andre plasser, men fortsatt har behov for noe eller noen lokalt til å hjelpe brukerne, forklarer Hoff.

Noen kunder har ifølge ham nedskalert til kanskje 1-2 ansatte på IT-support allerede før de kommer inn. Da kan de som en større virksomhet gi dem et bredere miljø.

Satser på fysisk tilstedeværelse

Fjernstyring av ansattes datamaskin ved supportbehov, og hjelp over telefon er en del av pakken, men slik vi forstår ham er tilgjengelig personell ute hos kunden enda viktigere.

– Enten ved å sende en person fysisk ut for å hjelpe brukeren, eller at vi har en ansatt som allerede er på huset. Vi kan for eksempel være der fast én dag i uken eller ved behov.

To tredjedeler av staben i Proservia er personell de har overtatt fra kunden, mens de øvrige har de ansatt selv. Den typiske kunden er større virksomheter, gjerne norgesavdelingen til internasjonale selskap. Foruten nevnte HPE er 3M og storbanken Santander på kundelisten.

Ambisjonen er å vokse til mellom 50 og 100 ansatte

Vekstplaner

Per nå har de ingen ledige stillinger, men som nevnt er det ved overtakelse av kundens supportfunksjon at de først og fremst vokser.

– I løpet av en treårsperiode er ambisjonen å vokse fra dagens rundt 20 medarbeidere til et sted mellom 50 og 100 ansatte. Det er både gjennom jobbing lokalt, samt også en del caser vi får fra Manpower-gruppen internasjonalt. Eksempelvis at vi overtar IT-driften for et firma i Europa som trenger lokal tilstedeværelse i Norge, sier Lars Arne Hoff.