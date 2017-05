MariaDB får nesten en kvart milliard kroner

Mandag ble det kjent at Den europeiske investeringsbanken (EIB) skyter inn 25 millioner euro i det finske teknologiselskapet MariaDB, kjent for sin relasjonsdatabase i åpen kildekode med samme navn.

EU-midlene er tilkjent gjennom EIBs strategiske investeringsfond EFSI, og skal gå til fremme av utvikling og kommersialisering av innovative databasesystemer. Fondets oppgave er å støtte oppstartsbedrifter, samt små og mellomstore firma i Europa.

– Betydelig potensial

Finansieringen tilsvarer drøyt 236 millioner kroner og skal blant annet gå til produktinnovasjon, rekruttering av ingeniører ved utviklingsavdelingen i Helsinki, i tillegg til ressurser innen salg og markedsføring internasjonalt.

– Det er en glede å bli partner med MariaDB i dette gjennombruddet, der vi kan støtte et europeisk programvarehus med særlig innovasjonskraft og med et betydelig vekstpotensial, sier EIB-direktør Ambroise Fayolle i en kunngjøring.

MariaDB oppgir at deres hovedprodukt er den raskeste voksende åpen kildekode-databasen i verden.

MariaDB-selskapet ble etablert i 2009 av finske Michael «Monty» Widenius som en avgrening (fork) av hans første suksess MySQL, da han ikke likte veien prosjektet tok etter at Oracle slukte Sun Microsystems.

Sun kjøpte opp databaseselskapet MySQL for rundt én milliard dollar året før. Monty er i dag teknologidirektør i MariaDB Corporation. Begge de to databasene han har skapt er oppkalt etter døtrene, My og Maria.