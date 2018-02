Ferske tall: Vi kjøper forbrukerelektronikk som aldri før

OSLO PLAZA (digi.no): Elektronikkbransjen følger i fotsporene til bilbransjen og gleder seg over omsetningsøkningen som skjedde i fjor. For første gang ble 35 milliarder-grensen brutt. Det var en vekst på hele 6,2 prosent fordelt på mange kategorier.

– Det er kanskje ikke så rart at radiosalget økte med 35 prosent i det året vi slukket FM. Men et samlet salg på rundt 2 millioner DAB-radioer, inklusive de som sitter i nye biler og 700.000 biladaptere er likevel bra, sier sjef for bransjeorganisasjonen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm.

– De siste tallene vi har fra en undersøkelse i november viser at 49 prosent av alle norske biler har DAB-radio, og at dette tallet vokser raskt. Det betyr at 1,4 millioner biler nå er digitalisert. Hvis adaptersalget og nybilsalget holder seg oppe i 2018 vil vi kanskje ende på mellom 70 og 80 prosent i løpet av året, sier markedssjef i Digitalradio Norge, Jarle Ruud.

Røsholm synes også at det er kult at tv-markedet øker igjen. I fjor konsumerte vi 386.000 nye apparater, tre prosent mer enn fjoråret. Det bryter en lang trend nedover. Nesten halve markedet er nå modeller fra 55 tommer og over. Litt spøkefullt ler Røsholm, og sier at de under 55 tommer er fine reise-tv-er.

Se mindre på tv-en: Selv om salget av tv-er øker igjen, så ser befolkningen stadig mindre på den. Andelen som samles rundt den store flate synker til fordel for mobiler, pc-er og nettbrett. Foto: ORV

Foto øker igjen

– En annen kategori som viser bedre takter er foto. Kategorien har gått ned i mange år, men nå peker tallene litt opp igjen, sier han.

Men innenfor sekkebetegnelsen foto er det stor variasjon. Salget av speilrefleks fortsetter nedover med 5,5 prosent til 17.000 kameraer. Gladnyheten er at systemkameraer uten speil øker kraftig. Veksten er på imponerende 35,7 prosent, fra 14.000 til 19.000 enheter. Det er selvfølgelig et problem for de tradisjonelle markedslederne Nikon og Canon, som altfor lenge har tviholdt på speilet. Nå utfordres de av de som for lengst har skjønt at speilet tilhører fortiden, som Sony og Panasonic. Men ryktene sier at det omsider har gått opp for de gamle markedslederne hva som er i ferd med å skje. Så 2018 blir nok spennende for de som liker foto.

Mobil klatrer mer

En ting vi ikke ser ut til å gå lei av, er smartmobiler. Riktignok faller antallet omsatte fra 2 til 1,9 millioner, men produsentene klarer å lokke oss til å kjøpe stadig dyrere modeller. Derfor vokser verdien av omsetningen med åtte prosent, til 9,7 milliarder kroner og er det langt viktigste segmentet i tallene bransjen presenterer.

Mobilsalget faller, men det veies opp av at vi kjøper stadig dyrere modeller. Bilde: Kurt Lekanger

Det er også interessant å merke seg at menn ikke lenger bytter telefon like ofte som damene. De holder på mobilen i litt over 30 måneder før det bærer av sted til butikken igjen, mens gutta bruker telefonen halvannen måned lenger. Det er også aldersforskjeller. Personer under 30 år har i gjennomsnitt sin mobiltelefon i to år og én måned, mens personer over 50 år har den nærmere tre år.

Nettbrett har ikke den samme veksten. Tvert imot. Siden toppåret 2013 har salget falt, men vi kjøpte likevel en halv million enheter.

Ikke uventet øker salget av smartarmbånd og -klokker. Om Rolexen er utsatt tror vi ikke, for tradisjonelle klokkemerker har også meldt sin deltakelse i dette markedet, selv om det er lite ennå.

Salget av smartklokker og smartarmbånd økte 25 prosent med 400.000 enheter i den første kategorien og en halv million i den siste.

Media på plate

Salget av DVD og Blu-ray er trist lesing. Den rene CD-spilleren er nesten helt borte, og de to første til sammen falt til 58.000. Svært få vil kjøpe optiske media lenger og da er det liten vits i å kjøpe spillere.

Det som derimot holder seg er platespillere. De som sverger til vinyl kjøper 12.000 slike årlig.

Det er selvfølgelig strømmelyd og videostrømming som knekker DVD- og Blu-ray-salget. 61 prosent bruker nå en eller flere betalte video strømmetjenester. Netflix er størst med 51 prosent og HBO nummer to med 21 prosent.

Lyd

Selv om tradisjonelle lydprodukter sliter, fortsetter noen kategorier veksten. Hodetelefoner, altså rene bøyler over hodet, økte fra 800 til 850 tusen enheter. I tillegg har snittprisen steget med 7,6 prosent fordi vi kjøper trådløse modeller med støykansellering. Her er strømmelyd en veldig drivende faktor.

Den samme strømmetrenden øker salget av Bluetooth-høyttalere og multiromhøytalere som nå også er på nippet til å bli smarte.

Hvitt og smått

Elektronikkbransjen er mer enn underholdning. Den omfatter også hvitevarer og den svære sekkeposten som kalles småelektrisk.

De store hvitevarene endrer seg ikke mye. Vi kjøper for 7,5 milliarder år etter år. I tillegg elsker vi alt det andre som går under kategorien småelektrisk. Nå har vi formelig ranet Elkjøp og Power i så mange år at vi har huset fullt av stasj. Så kategorien går ned 12 prosent, men fordi vi kjøper stadig dyrere dingser faller omsetningen bare 4,4 prosent.

Toast til jul

Ingen kategori viser dette mer enn brødristeren, som må sies å være kategorivinner med god margin brutt ned på desembertall. Av en eller annen grunn gikk vi i fjor før jul mann av huse for å få varmet opp brødskivene våre. Salget av brødristere øket med utrolige 52 prosent i volum i forhold til desember året før. Men når vi ser på verdien blir det utrolig opphøyet i andre potens. Verdien av desembersalget økte hele 180 prosent. Slå den. Forklaringen må være at brødristeren er blitt en prydenhet på kjøkkenet og da unner vi de vi har kjær bare det vakreste. Det er vel ingen grunn til å tro at brødskivene blir 180 prosent bedre? Dessverre var salget over året bare 8,5 prosent opp i antall, så desember var nok et blaff.

En tidligere kategorivinner var juicepresser, men nå har vi slike og har sluttet å kjøpe så mange.

En annen kategori er barbermaskiner. Ingen vekst der i gården for gutta, nei. Det som derimot skjer er at salget av barbermaskiner for damer doblet seg. Mens omsetning til gutta går litt ned kompenseres det, og vel så det, av det motsatte kjønn!

Robotisering og elektrifisering

Vi konstaterer også at 11 prosent av de 406.000 støvsugerne vi kjøpte i fjor var roboter. En dobling av andelen fra året før.

Det kan også se ut som den gode gamle tannbørsten lever et farlig liv. Vi kjøpte 259.000 elektriske slike i fjor. Det er en vekst på 5 prosent, som følger en lang årrekke med vekst i elektrifisering av tannpussen.

Verdien øker

Det er kanskje ikke å rart at salget øker i Norge. Det samme skjer over hele verden, viser tall fra markedsundersøkelsesselskapet GFK. I fjor nådde verdensmarkedet hele 976 milliarder dollar i verden, som er en vekst på 3,2 prosent. I år er har de beregnet en økning på nesten 4 prosent.

Verdensmarkedet: GfK melder at tre kategorier av elektronikkmarkedet nå jafser til seg nesten 3/4 av totalmarkedet. Opp fra halvparten seks år før og det er selvfølgelig mobiltelefonen som er kongen i salgstallene. Foto: ORV

Det er tre kategorier som står for 75 prosent av verdien i markedet. En økning fra rundt halvparten i 2011. Først og fremst er det smartmobiler som leder an. De tar nesten halvparten av markedsverdien. Det ble solgt nesten 1,5 milliarder slike i fjor og det regnes med en vekst i år. Omsetningen av tv-salget på i underkant av 250 millioner apparater årlig er mye mindre enn telefonene og utgjør ca 12 prosent av verdien i totalmarkedet. Omtrent det samme gjelder verdien av pc-kategorien som har falt gjennom mange år.

Tv ligger på i, mens pc har falt over mange år til omtrent det samme antallet som tv.

Du finner alle tallene her.