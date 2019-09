Markus Voss og Thorbjørn Nielsen er ansatt som konsulenter hos Forse.

Det norske konsulentselskapet Forse vokser. Thorbjørn Nielsen og Markus Voss er derfor hentet inn for å tilføre Microsoft-ekspertbedriften større kapasitet.

Nielsen kommer fra Visma der han har jobbet som konsulent i to år. Med spesialkompetanse på .NET-utvikling tilfører Nielsen selskapet verdifull kunnskap om blant annet Episerver.

Utvikleren har bachelor i informasjons- og datateknologi fra Høgskolen i Oslo, og har erfaring med prosjekter innen helse, produksjon, telecom og bank og finans.

Forse mener Nielsen er en mann som evner å levere brukervennlige, skalerbare og responsive løsninger for kunder og sluttbrukere.

– Etter det tekniske intervjuet hos Forse tenkte jeg at disse kan C# og .NET. Dette er et sted jeg kan lære mye, så her vil jeg jobbe, sier Thorbjørn Nielsen i en pressemelding.

Markus Voss kommer til Forse fra Acando, etter å ha jobbet i selskapet som konsulent i fire år. Voss har spesialisert seg på front end-utvikling.

Han har mastergrad i informatikk ved Universitetet i Oslo.

Voss er opptatt av å levere applikasjoner som gir brukerne gode opplevelser på tvers av de forskjellige enhetene som benyttes.

Voss har spesialkompetanse Node, React og Redux. Akkurat nå jobber han hos NRK.

– Her jobber jeg med tv.nrk.no samt publisering-systemet som ligger bak forsiden og kategori-sidene. Jeg bidrar for tiden også i utvikling av en smart-tv app og Apple TV appen til NRK, sier utvikleren til eget nettsted.