Marte T. Reid er The Cloud Peoples første norgessjef

I sommer investerte PE-fondet Longship et tresifret millionbeløp i skykonsulent-selskapet The Cloud People, med uttalt målsetting om å nå en omsetning på en halv milliard kroner i løpet av 2023. Nå har «skyfolket» hentet Marte T. Reid fra Wilhelmsen Group som sin første norgessjef, og hun sier at hun takket ja til jobben nettopp på grunn av selskapets vekstambisjoner.

The Cloud People omsatte for 40 millioner i 2020, og har en målsetting om å omsette for mellom 150 og 200 millioner kroner i år.

Bygget IT-support i Wilhelmsen

Reid kommer fra stillingen som direktør for IT-drift i Wilhelmsen Group, hvor hun har vært ansatt i 10 år, og blant annet har bygget opp en global IT-supportorganisasjon.

– Vi ønsket oss en norgessjef med lang erfaring fra kundesiden, og som vet hva som kreves av en leverandør, og det har vi fått med Marte, sier The Cloud Peoples konsernsjef, Bjørn Jarl.

Som IT-leder i Wilhelmsen group har Reid vært en storbruker av løsningen fra ServiceNow, som i tillegg til Google Cloud er skyplattformen The Cloud People fokuserer på.

Egne erfaringer

– Wilhelmsen har blant annet hatt stor suksess med å standardisere og effektivisere prosesser på tvers av konsernet over hele verden. Erfaringene med den beste måten å bruke ServiceNow på, og når ServiceNow ikke er den riktige løsningen, er noe jeg gleder meg til å vise kundene, sier Reid i en melding The Cloud People har sendt ut i forbindelse med nyansettelsen.

Marte T. Reid har sin første arbeidsdag i The Cloud People den 1. november.