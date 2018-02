MDG krevde svar om «Google-skatt» i spørretimen

Miljøpartiet De Grønnes Per-Espen Stoknes er lei av å vente på konkrete klimatiltak og forslag til en Google-skatt for å kunne skattlegge internasjonale giganter.

– Vi har ventet i over 30 år på en global CO2-pris, slo han fast, og ba statsminister Erna Solberg (H) avklare om regjeringen ønsker å ligge i front i arbeidet med å utarbeide et slikt skatteregime.

– Vi er opptatt av og jobber sterkt med dette både i OECD og andre internasjonale organer for at vi får til åpenhet, utveksling av opplysninger og ser på ulike typer skattesystemer, svarte regjeringssjefen.

Solberg viste til at det ikke nytter for et lite land å vedta egne regler knyttet til digital beskatning, men at løsningen ligger i internasjonalt samarbeid.