MDG vil tvinge næringsministeren til å overlevere Telenor-dialog om Myanmar

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har bedt næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) om å overlevere dokumentene, men tre ganger har Myrseth avvist forespørselen.

Det er ikke holdbart, mener MDG. Julie E. Stuestøl, som representerer partiet i kontroll- og konstitusjonskomiteen, mener det er nytteløst å sende ytterligere brev om saken. Nå bør Stortinget i stedet stemme over om komiteen skal få tilgang til dokumentene og slik at statsråden tvinges til å levere dem fra seg, skriver Altinget.

Kontrollkomiteen undersøker forholdene rundt teleselskapets virksomhet i Myanmar i forbindelse med statskuppet i 2021.

Myrseth har argumentert med at det vil ødelegge tilliten til staten som eier dersom informasjonen kommer ut.

– Det er ikke vanlig for statseide selskaper å gi ut informasjon som bidrar til henrettelser, så dette er et særtilfelle som ikke trenger å ha virkning på generelt eierskap, sier Stuestøl.

Frp er også åpen for å ta saken opp til avstemning, ifølge komitéleder Per-Willy Amundsen.

– Jeg utelukker ingenting. Det er en mulighet å vedta utlevering av dokumentene i plenum i Stortinget. Da må de utleveres. Men før vi eventuelt gjør det, bør vi være sikre på flertall. Derfor må det først drøftes i komiteen, sier han til Altinget.