MDG vil tvinge næringsministeren til å overlevere Telenor-dialog om Myanmar

Stortinget bør stemme over om næringsministeren skal gi kontroll- og konstitusjonskomiteen innsikt i eierdialogen med Telenor i Myanmar-saken, mener MDG.

Julie Stuestøl (MDG) håper å få Stortinget med på en avstemning for å tvinge næringsministeren til å overlevere eierdialog med Telenor i Myanmar-saken. Foto: Jonas Fæste Laksekjøn/NTB
NTB
15. jan. 2026 - 07:05

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har bedt næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) om å overlevere dokumentene, men tre ganger har Myrseth avvist forespørselen.

Det er ikke holdbart, mener MDG. Julie E. Stuestøl, som representerer partiet i kontroll- og konstitusjonskomiteen, mener det er nytteløst å sende ytterligere brev om saken. Nå bør Stortinget i stedet stemme over om komiteen skal få tilgang til dokumentene og slik at statsråden tvinges til å levere dem fra seg, skriver Altinget.

Kontrollkomiteen undersøker forholdene rundt teleselskapets virksomhet i Myanmar i forbindelse med statskuppet i 2021.

Myrseth har argumentert med at det vil ødelegge tilliten til staten som eier dersom informasjonen kommer ut.

– Det er ikke vanlig for statseide selskaper å gi ut informasjon som bidrar til henrettelser, så dette er et særtilfelle som ikke trenger å ha virkning på generelt eierskap, sier Stuestøl.

Frp er også åpen for å ta saken opp til avstemning, ifølge komitéleder Per-Willy Amundsen.

– Jeg utelukker ingenting. Det er en mulighet å vedta utlevering av dokumentene i plenum i Stortinget. Da må de utleveres. Men før vi eventuelt gjør det, bør vi være sikre på flertall. Derfor må det først drøftes i komiteen, sier han til Altinget.

Arbeid på Telenors hovedkvarter i Yangon i 2014. Regjeringen vil ikke gi kontrollkomiteen innsikt i eierskapsdialogen med selskapet i forbindelse med uttrekkingen av landet.
