Med denne får du elektronisk lås uten å kaste nøkkelen

Mange har byttet til elektronisk lås på ytterdøren. Det å kontrollere døra inn til hjemmet ditt er en av de første byggesteinene i et smarthus, og det er veldig praktisk. De fleste velger å bytte ut hele stasen, med dørvrider og låskasse. Da tar du farvel med den fysiske nøkkelen, og slår inn en kode eller bruker en app i telefonen når du skal åpne døra. Du kan også fjernåpne den.

Yale er den dominerende leverandøren på dette området. Tidligere i år lanserte de Yale Linus, som gjør at du kan beholde nøkkelen på utsiden og dørvriderne. Den store forandringen er på innsiden, hvor du skifter til en smart, motorisert låsvrider.

Linus er spesielt beregnet på leiligheter der du ikke kan velge lås fritt fordi borettslaget holder styr på låssystemet i gården. Denne kan låses opp på gamlemåten om vaktmesteren må inn, men i stedet for dørvrideren på innsiden får du en solid oval klump der den gamle vrideren satt. Den har fortsatt dørvrider som fungerer slik den alltid har gjort, men inne i «klumpen» finner vi intelligensen.

Grei installasjon

Det gikk greit å installere låsen på vår utebod, men ulike varianter av låser kan kreve mer tilpasning. Når alt er på plass, må du starte Yale-appen for å koble telefonen til låsen. Det er en rask affære, og når det er gjort kan de snakke sammen over Bluetooth. Eventuelt også via wifi hvis du kjøper pakken Yale Linus Family til litt under 4000 kroner. Den inkluderer en wifi-bro og et kodetastatur som kommuniserer med dørlåsen. Med alt dette på plass kan mobilen kommunisere direkte over Bluetooth på kort hold, eller via wifi fra der du måtte befinne deg. Det krever selvfølgelig god wifi-dekning der låsen er, ellers er det bare Bluetooth som fungerer.

Låsen kan hente informasjon fra DoorSense, som er en magnetsensor som limes på i dørkarmen. Da kan den se om døra er åpen eller lukket og det utløser et par funksjoner: Døra kan låse seg automatisk når den er lukket, og den kan låse seg opp automatisk når du nærmer deg med mobilen.

Det at den låser seg opp automatisk er jo grei og forståelig teknologi, men rene magien i praksis. Spesielt når du kommer hjem med handleposer. Dessverre kan det av og til kreve et par forsøk for å få respons.

I andre av Yales dørlåser er det en sikkerhetsmekanisme om låsen går tom for strøm. Da kan du låse opp med et 9 volt batteri du holder mot to elektroder under tastaturet på utsiden. Med Linus er det ingen mulighet til slik strømtilførsel, men her har du jo nøkkel. Det gjelder bare å ha den med eller lagre den på et sikkert sted. Du får uansett varsel på telefonen når det er på tide å bytte batterier.

Bygger ut

I praksis er det Family-settet med wifi-bro og tastatur som selges. Det utløser både sikkerhet for å komme inn uten telefon og mulighet til å fjernlåse opp døra. Fra appen kan du sende sikre nøkler til familie og folk du stoler på, for eksempel en håndverker som skal jobbe i noen dager. Yale har også laget en app til Apple Watch som gjør den til en nøkkel.

Det fine med slike låser er at de blir bedre over tid. Appen utvikler seg og gir deg flere muligheter etter hvert.

Artikkelen ble først publisert i Teknisk Ukeblads månedsmagasin 10/21.