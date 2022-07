Saken oppdateres

Etter mye opphaussing ble Nothings første telefon lansert i dag. På en pressekonferanse i London presenterte den svenske Nothing-gründeren Carl Pei selskapets første mobiltelefon. Nothing Phone (1) skal kjøre en tilpasset versjon av Android 12, som ifølge selskapet ikke inneholder noen unødvendige applikasjoner. Pei på lanseringen at de har gjort minst mulig med programvaren på telefonen.

Uniforme kanter på skjermen

Den 6,55 tommer store skjermen benytter en bøybar skjerm. Pei fortalte at det skjermen er en bøybar OLED-skejm. Selv om skjermen er helt flat har Nothing valgt å bruke en fleksibel skjerm for å få alle kantene på skjermen like. Den bøybare skjermen tillot Nothing å bøye kantene slik at elektronikken kunne bøyes og skjules. Dette er noe vi nok kommer til å se fra flere produsenter fremover

Integrert med Tesla

Programvaren til Nothing er designet for å gi brukeren god respons når de bruker telefonen. Selskapet jobber også med tredjeparts-selskaper for å integrere funksjonalitet man vanligvis må laste ned en app for. På lanseringsdagen presenterte selskapet Tesla som en av disse programvarepartnerne. Innebygget i telefonen er funksjonalitet for å låse opp, skru på vifta og se hvor mye strøm det er igjen i bilen. Selskapet opplyser at de kommer til å lansere flere programvarepartnere etter hvert.

Designet kan minne litt om Apples Iphone med gjennomsiktig bakdeksel Foto: Nothing

Ikke topp-prosessor

Selv om selskapet sikter på å konkurrere mot telefongiganter som Apple og Samsung, har ikke Nothing gått for toppmodellen av brikker fra Qualcomm. Telefonen leveres med et Snapdragon 778G+ brikkesett som er spesialbygget for Nothing. Selskapet mener dagens prosessorer er så kraftige at en ikke trenger toppmodeller for å ha en god telefon.

Nothing Phone (1) Skjerm: 6,55 tommer OLED skjerm med 120Hz oppdateringsfrekvens

Prosessor: Qualcomm Snapdragon 778G+

Systemminne (RAM): 8GB (12GB)

Lagringsplass: 128GB (256GB)

Hovedkamera: Sony IMX766 sensor, 50 Megapiksel f1.8, 4k videoopptak 30fps,

Vidvinkelkamera: Samsung JN1 sensor, 50 Megapiksel f2.2.

Frontkamera: Sony IMX471 Sensor, 16 Megapiksel, f2.4

Operativsystem: Nothing OS (basert på Android 12)

Trådløst: 5G, Wi-Fi 4/5/6 and 802.11 a/b/g/, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.2, NFC

Batteri: 4500 mAt, 33W Power Delivery 3.0 lading, 15W Qi trådløs lading.

Porter: USB-C

Størrelse: 159,2x75,8x8,3 mm

Vekt: 193.5 gram

Annet: Fingeravtrykkleser under skjermen, ansiktsgjenkjenning, IP53 sprutsikker,

Veiledende pris: 8GB/128GB – 5090 Kroner, 8GB/256GB – 5290 kroner, 12GB/256GB – 5790 kroner (kommer på slutten av sommeren)

Satser på færre, bedre kameraer

Phone (1) har et vanlig og et vidvinkelkamera. Begge er 50 megapiksel, men vidvinkelkameraet har en noe billigere sensor enn hovedkameraet. Foto: Nothing

Trenden i mobilbransjen siste årene har vært flere og flere kameraer. Nothing har valgt å satse på kvalitet i stedet for kvantitet og har to kameraer. Hovedkameraet bruker Sonys IMX766 bildesensor, som er flaggskipet til kameraprodusenten. Begge kameraene har 50 megapiksel oppløsing. Det sekundære kameraet er et vidvinkelkamera, med en Samsung-sensor.

Pei kom med et stikk mot andre produsenter, og selskapet har fått vanlige personer, ikke fotografer, til å ta bilder med kameraet for å illustrere kvaliteten. Bildene har de lastet opp uredigerte på Nothings egne nettsider. De brukte også en Nothing Phone (1) til å filme hele lanseringen av telefonen.

Telefonen har uniforme kanter rundt skjermen. Baksiden har to kameraer som kan få lyshjelp både av en blitz og av Nothings lysdesign i bakdekselet. Foto: Nothing

Sammen med blitzen har Nothing montert fem ulike lysstriper på baksiden. Disse kan blinke i takt med ringetoner, notifikasjoner, ladestatus og mer. Nothing har valgt å kalle brukergrensesnittet «Glyph Interface». «Glyph»-ene kan også brukes for å lyse opp for kameraet hvis man ønsker mykere lys enn blitzen.

Produsert sammen med Oppo

Carl Peis tidligere selskap OnePlus hadde en svært liknende filosofi som det Nothing har i dag. Det selskapet ble slukt opp av søsterselskapet Oppo som er en av Kinas største mobilprodusenter. På lanseringen avslørte Nothing at Oppo fortsatt er i Pei sin omgangskrets. Den kinesiske telefonprodusenten har hjulpet Nothing med produksjon av Phone (1).

Kommer til Norge

Telefonen kommer i tre ulike størrelser og to forskjellige farger, og den kommer i salg fra 21. juli. Prisene er satt svært lavt, den billigste, som har 8 GB arbeidsminne og 128 GB lagringsplass, blir solgt for 5090 kroner. Det er nesten halve prisen av en Galaxy S22 og en Iphone 13. Nothing har nok klart dette ved å bruke en billigere prosessor enn Samsung og Apple har gjort. Om det har mye å si, finner vi ut når vi tester telefonen.

De to andre størrelsene er et 8 GB arbeidsminne og 256 GB lagring til 5290 kroner og en versjon med 12 GB arbeidsminne og 256 GB lagring til 5760 kroner. Den siste versjonen blir ikke tilgjengelig før på slutten av sommeren.

Oppdatert 12. juli, klokken 17.35 med avsnitt om Oppo.

Spesifikasjoner i faktaboks oppdatert 12. juli, klokken 17.50