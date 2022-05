Med dette kortet skal du kunne ta opp video i 16 år i strekk

Mens det i mange brukstilfeller er om å gjøre å ha raskest mulig minnekort, er det helt andre egenskaper som er viktigere i andre tilfeller. For eksempel brukstid og motstandsdyktighet. Slike kort er ofte merket med «Endurance».

Cellene i flashminne-baserte lagringsenheter kan bare overskrives et visst antall ganger før de «dør». Dermed vil minnekort som mer eller mindre konstant overskrives, måtte byttes ut etter en viss tid. Størrelsen og flere andre faktorer spiller en rolle, men ofte er dette begrenset til noen få år.

Mest for videokameraer

Kontinuerlig overskrivning er aktuelt i mange enheter, spesielt enheter som først og fremst er et videokamera, for eksempel dashbord- eller overvåkningskameraer som mer eller mindre kontinuerlig lagrer opptakene fra de siste x timene. Med tiden blir det mange overskrivninger, i alle fall dersom det dreier seg om høyoppløst video.

Samsung kom denne uken med en serie microSDXC-kort hvor spesielt kortet med størst kapasitet – 256 gigabyte – er interessant. Det loves at dette kortet kan brukes til opptil 140.160 timer – 16 år – med kontinuerlig opptak, dersom det dreier seg om HD-video på 26 megabit per sekund (3,25 megabyte/s). Kortet støtter en skrivehastighet på opptil 40 megabyte i sekundet, noe som skal være tilstrekkelig til å lagre 4K-video. Men det vil gå tilsvarende ut over levetiden til kortet.

Avhenger av lagringskapasiteten

I den samme kortserien tilbyr Samsung også modeller med lavere lagringskapasitet. Men det er lineær sammenheng mellom lagringskapasiteten og brukstiden til kortene, slik at et kort med 64 gigabyte lagringskapasitet ikke kan lagre opptak kontinuerlig i mer enn i fire år.

Hver celle i kortet skal i alle fall tåle 10.000 overskrivninger. Jo større lagringskapasitet, jo sjeldnere må hver celle overskrives.

Dette er likevel en god del mer enn Samsungs tidligere Pro Endurance-kort i samme størrelse, som støtter konstant HD-videoopptak i opptil tre år.

Støtte for konstante opptak over lang tid er ikke den eneste fordelaktige egenskapen til kort som dette. De skal også være mer egnet enn andre kort til å bli brukt under barske forhold. Blant annet kan de brukes i både temmelig lave og høye temperaturer. De tåler å ligge i sjøvann i flere dager. De skal også tåle en runde i en MR-maskin og mer røntgenstråling enn vanlige kort.