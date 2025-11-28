Abonner
Med feil 4G-telefon kan du kanskje ikke ringe nødetatene når 2G-nettet stenger

Enkelte 4G-telefoner har ikke teknologien som kreves for å ringe nødnumrene når de norske og svenske 2G-nettene stenger. I Sverige har alarmen gått.

Har du en 4G-telefon uten Volte-teknologi, risikerer du at telefonen ikke kan ringe nødnumrene når 2G-nettene stenger. I Sverige blir slike telefoner nå stengt ute fra mobilnettene.
Per Helge SeglstenPer Helge Seglsten– Journalist
28. nov. 2025 - 10:28
