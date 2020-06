Med utvidet tilgang til filsystemet kan webappper snart erstatte Notepad

Som utviklingsplattform mangler weben fortsatt en del funksjonalitet som vi tar som en selvfølge med ordinær programvare. Blant annet har webapplikasjoner mer begrensede muligheter til å samhandle med filsystemet på brukerenheten.

Dette bidrar til at filbehandlingen ikke kan gjøres like smidig som i separate applikasjoner, og at webapplikasjoner i mindre grad egner seg til å redigere lokale filer. I alle fall foreløpig.

Redusert funksjonalitetsgap

Flere av nettleserleverandørene ønsker å redusere denne avstanden mellom webbaserte og systemspesifikke applikasjoner. Sentralt i dette er konseptet som kalles for Progressive Web Apps (PWA), hvor webapper opptrer mer som vanlige applikasjoner, blant annet ved at de på en måte kan installeres på enheten og åpnes i egne vinduer.

En stor fordel med webapplikasjoner generelt er at de i utgangspunktet ikke er avhengige av hvilket operativsystem som kjøres på enheten. Dette gjelder også PWA-ene.

Det skal likevel mer til for at de skal kunne erstatte systemspesifikke applikasjoner enn det som tilbys med PWA-er i dag. Men nå ser det ut til at smidigere tilgang til det lokale filsystemet er i ferd med å finne veien til i alle fall Chromium-baserte nettlesere.

Native File System API

Dette innebærer et programmeringsgrensesnitt utviklet av Google som heter Native File System API. Dette er i praksis en utvidelse av File API, som støttes av de fleste moderne nettlesere. Den største forskjellen er at Native File System API webapplikasjoner skriver til filsystemet via en «handle» som brukeren har valgt på det lokale systemet.

Dette kanskje sammenlignes med «Lagre»-funksjonen i mye tradisjonell programvare, som opptrer annerledes enn «Lagre som»-funksjonen, ved at brukeren slipper å velge fil hver gang en endring i filinnholdet skal lagres.

Google har snakket om dette i mer enn et år, blant annet under Chrome Dev Summit i fjor høst (se videoen nedenfor). Siden da har funksjonaliteten blitt noe endret.

Ulempen med det hele foreløpig , er at det innen overskuelig framtidig bare er Chromium-baserte nettlesere som kommer til å ha støtte for Native File System API. Hvorvidt også Apple og Mozilla etter hvert kommer til å støtte teknologien, er ukjent. Google har da heller ikke startet på noe standardiseringsløp for det hele.

Kan aktiveres nå

I videoen over demonstreres blant annet et webbasert tekstredigeringsverktøy med funksjonalitet knyttet til blant annet mappelistinger, som i beste fall er vanskelig å få til i dag. Native File System API åpner for dette.

Native File System API kommer trolig til å støttes offisielt av Chrome og andre Chromium-baserte nettlesere i løpet av andre halvdel av 2020. Allerede nå er det mulig å skru på støtten for Native File System API i Chromium-baserte PC-nettlesere ved hjelp av denne innstillingen.

Test det selv

Redigering av tekstfiler i en enkel, progressiv webapp, åpnet i et veldig enkelt nettleservindu. Teksten er hentet fra Wikipedia. Skjermbilde: Digi.no

Etter en omstart av nettleseren, kan du for eksempel prøve dette tekstredigeringsverktøyet. Det åpnes på vanlig måte i nettleseren, men i menyen er det et valg om installering.

Velger man dette, opprettes det en snarvei på skrivebordet, og klikker man på denne, åpnes redigeringsverktøyet i et separat vindu.

I verktøyet kan man åpne tekstbaserte filer og modifisere disse, uten å måtte godkjenne noe eller svare på hvor filen skal lagres, og uten at noe må lastes opp til en server for å behandles der.

Også annet innhold

Teknologien bak verktøyet er ikke begrenset til tekstfiler. Det kan like gjerne være bilder eller andre binærfiler som redigeres på denne måten.

Et konkret eksempel på dette ser ut til å bli muligheten til å kunne redigere PDF-filer i nettleseren, og da typisk skjemaer.

Dagens nettlesere har i varierende grad støtte for PDF-skjemaer. For eksempel har ikke Firefox støtte for dette i det hele tatt.

Edge støtter derimot lagring av utfylte PDF-skjemaer, men da kommer den vanlige lagringsdialogen opp, selv om filen er åpnet fra det lokale filsystemet.

PDF i Chrome

Chrome støtter utfylling av skjemaene, men kan ikke lagre det utfylte skjemaet direkte. I stedet må brukerne skrive det ut til en ny PDF-fil.

Men PDF-leseren i Chrome ser ut til å være i endring. Nettstedet Chrome Story har kommet over en foreslått kodeendring som ser ut til å gi PDF-modulen i Chrome samme støtte for å lagre redigerte PDF-dokumenter som det Edge allerede har.