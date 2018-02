Medieavspilleren VLC får støtte for avansert video i helt ny versjon

VideoLAN kunngjorde rett før helgen av versjon 3.0 av den svært populære medieavspilleren VLC er klar. Dette er den største oppdateringen av programvaren siden versjon 2.0 kom i 2012.

VLC er utgitt som åpen kildekode og er tilgjengelig for ulike utgaver av MacOS, Linux, *BSD, Android, iOS og ulike utgaver av Windows. Det er særlig blant Windows-brukerne at VLC har vært en favoritt. Mellom 2005 og 2012 var medieavspilleren blitt lastet ned mer enn 1 milliard ganger til sammen.

8K og HDR

VLC var i alle fall tidligere kjent for å fungere med de aller fleste formater, men har nok blitt hengende litt etter på en del annen funksjonalitet og teknologi. Mye av dette rettes med den nye utgaven.

VLC 3.0 tilbyr nemlig støtter for maskinvareakselerert avspilling som standard, noe som gjør det mulig med avspilling av innhold med både 4K- og 8K-oppløsning. Også støtte for 10 bit i hver fargekanal og HDR (High dynamic range) er nå på plass. Det samme er støtten for 360 graders video og 3D-lyd.

Krevende Chromecast

Støtte for Chromecast er noe som har vært etterlyst lenge, men som nå er inkludert. I et blogginnlegg forklarer Geoffrey Métais, en av utviklerne av Android-versjonen av VLC, hvorfor det har tatt så lang tid.

Den kanskje viktigste årsaker er at VideoLAN, som en non-profit-organisasjon, har begrenset med midler. Bare noen få utviklere får betalt for å utvikle VLC.

Men en annen vesentlig årsak er at VLC ikke kan bruke Googles Chromecast-SDK fordi dette ikke er utgitt som åpen kildekode. Derfor har VLC-utviklerne lage sin egen Chromecast-stack.

Dessuten er Chromecast i utgangspunktet lagd for strømming av innhold via internett, ikke av lokalt innhold, noe VLC brukes til. Dessuten støtter Chromecast bare noe få medieformater, mens VLC støtter svært mange.

Dette har blitt løst ved at VLC fungerer som en egen webserver og konverterer innholdet i sanntid til et format som Chromecast støtter. Dette har spesielt vært krevende å få til på mobile enheter, som ikke har all verdens regnekraft.

Det er enda flere nyheter som nå er inkludert i VLC 3.0. En oversikt finnes på denne siden.