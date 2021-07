Medietilsynet: EUs digitale lover må ikke få svekke ytringsfriheten

Et lovforslag om digitale tjenester og digitale markeder fra EU gjør at Medietilsynet har tatt til orde for at regelverket ikke må svekke ytringsfriheten.

– Regulering av innhold er svært forskjellig fra regulering av varer og tjenester, og ytringsfriheten og pressefriheten må tillegges stor vekt, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.