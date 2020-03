Svenske Mekonomen Group, som står bak flere bilverkstedkjeder i Nord-Europa, inkludert Meca og Mekonomen i Norge, har blitt rammet av et cyberangrep hvor uvedkommende har greid å trenge seg inn i noen av virksomhetens systemer. Dette skriver selskapet i en pressemelding som ble offentliggjort søndag i forrige uke.

Det skal kun være forretningsområdet MECA/Mekonomen i Norge og Sverige som er berørt av angrepet. En konsekvens av angrepet er at nettstedene til både Meca og Mekonomen er kun viser en melding om driftsforstyrrelser. Angrepet skal i begrenset grad berøre de fysiske butikkene og verkstedene.

Forsikring

Mekonomen Group har IT-forsikring, og denne har blitt utløst. Dette gir selskapet enklere tilgang til ekspertise og begrense eventuelle, økonomiske tap for selskapet.

– Vi tar inntrengningen med stort alvor og arbeider intensivt for å rette problemet. Fokus akkurat nå er å minimere påvirkningen på virksomheten, sa konsernsjef Pehr Oscarson i pressemeldingen søndag. Det er ventet at de økonomiske tapene blir begrenset i og med at forsikringen er tatt i bruk.

Det skal så langt ikke ha blitt funnet tegn til at personopplysninger er berørt av inntrengningen. Hendelsen er likevel anmeldt til det svenske datatilsynet og politiet.