Mener å ha funnet CIA-ansatt som sto bak diger lekkasje av kybervåpen

Amerikanske myndigheter har navngitt en tidligere CIA-ansatt som er mistenkt for å ha forsynt Wikileaks med kybervåpnene som inngikk i samlingen utgitt i mars 2017 under navnet «Vault 7».

Vault 7: Wikileaks med diger lekkasje om CIAs eget skadevarearsenal

Fengslet, men ikke tiltalt i saken

Ifølge Washington Post skal den mistenkte, Joshua Adam Schulte (29), ha jobbet ved CIAs Engineering Development Group som utvikler programvareverktøy for spionasje på utenlandske motstandere, inkludert verktøyene som ble lekket av Wikileaks.

Schulte skal være fengslet fordi det på en server han administrerer, skal ha blitt funnet store mengder av innhold som viser seksuelle overgrep mot barn. Men også mange andre skal ha hatt tilgang til samme server.

Bakgrunnen for saken i Washington Post er blant annet at Schulte er navngitt i flere rettsdokumenter. The Register lenker til to av disse dokumentene i denne saken. Dokumentene er fra rettsforhandlinger som foregikk i januar i år.

Selve tyveriet av kyberverktøyene skal ha skjedd i mars 2016. Schulte sluttet i CIA samme år.

Ikke nok bevis

Ifølge Washington Post skal Schulte ha nektet skyld både når det gjelder overgrepsmaterialet og når det gjelder lekkasjen av kybervåpnene.

I en uttalelse som Washington Post har gjengitt, skriver Schulte at mistanken har blitt rettet mot ham fordi han var den eneste som i misnøye nylig hadde sluttet i den aktuelle avdelingen.

Til tross for at Schulte i flere måneder har vært mistenkt for å ha forsynt Wikileaks med kybervåpnene til CIA, har ikke aktoratet greid å frambringe tilstrekkelig bevis mot ham til å tiltale ham i saken.

