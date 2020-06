Mener Apple oppfører seg som gangstere: – Nekter oss å rette feil i appen, med mindre vi betaler

Selskapet bak samarbeidsverktøyet Basecamp lanserte denne uken en ny abonnementsbasert og annonsefri epost-tjeneste kalt Hey.com, som lover å gi deg tilbake kontrollen over innboksen din – blant annet ved at du selv godkjenner hvem som skal kunne sende deg epost.

Nå truer Apple med å fjerne Hey.com-appen fra App Store hvis de ikke begynner å tilby brukerne mulighet til å kjøpe abonnement på tjenesten via appen. Det vil i så fall sikre Apple en andel på 15-30 prosent av Hey.com sine abonnementsinntekter. Det er The Verge som melder dette.

David Heinemeier Hansson, teknologidirektør (CTO) i Basecamp, sier i en Twitter-tråd at han mener Apple oppfører seg som gangstere, og at de misbruker sin posisjon. Hey.com fikk en telefon fra Apple der selskapet skal ha gjort det klart at Basecamp er nødt til å forplikte seg til å legge til en abonnementsfunksjon i appen for å unngå at appen blir fjernet fra App Store.

Wow. I'm literally stunned. Apple just doubled down on their rejection of HEY's ability to provide bug fixes and new features, unless we submit to their outrageous demand of 15-30% of our revenue. Even worse: We're told that unless we comply, they'll REMOVE THE APP. – DHH (@dhh) June 16, 2020

Hey.com vil heller ikke være i stand til å oppdatere appen med nye funksjoner eller feilrettinger før de har akseptert Apples betingelser.

«Jeg ble overrasket over hvor skamløs den trusselen var. Jeg trodde det var meningen at du skulle pakke inn truslene i eufemismer eller noe. Men den var ganske klar», sier Hansson til The Verge.

I et brev til Hansson viser Apple til telefonsamtalen, og skriver at selskapets «App Review Board» har avgjort at verken IOS- eller Mac OS-versjonen av appen tilfredsstiller Apples retningslinjer.

«Vi la merke til at appen gjør det mulig for kunder å aksessere innhold, abonnementer eller funksjoner som de har kjøpt andre steder, men dette er ikke tilgjengelig som «in-app»-kjøp inne i appen. Spesifikt så får brukerne tilgang til deres betalte epost-tjenester», skriver Apple i brevet.

Hansson uttaler på Twitter at selskapet hans har vært i App Store i mange år med Basecamp-appen, og at selv om han mener hele løsningen er kundefiendtlig og forvirrende, så har reglene vært noenlunde klare. Basecamp-appen har ikke tilbydd abonnement via appen, og App Store er full av eksempler på andre apper som heller ikke tilbyr dette – også epost-apper. Nå har Apple endret forutsetningene, og «vi kan bare be om at de ikke endrer det mer», skriver Hansson.

There is no chance in bloody hell that we're going to pay Apple's ransom. I will burn this house down myself, before I let gangsters like that spin it for spoils. This is profoundly, perversely abusive and unfair. – DHH (@dhh) June 16, 2020

Apple: – Appen skulle ikke vært godkjent

Apple skriver i en epost til The Verge at de krever at alle utviklere følger de samme strenge retningslinjene, og ønsker ikke å kommentere Hey.com-appen spesielt. De sier også at det ikke var noe uvanlig med telefonsamtalen med Hansson, men at selskapet alltid jobber sammen med utviklere for å få dem til å følge retningslinjene til App Store.

Den første versjonen av Hey.com-appen ble godkjent, og ifølge Protocol var det da selskapet sendte inn versjon 1.0.1 med enkelte feilrettinger at Apple avviste appen og viste til retningslinjene som forbyr apper som kun tillater kjøp utenfor Apples økosystem. Det til tross for at brukerne av Hey.com er nødt til å gå til selskapets nettside for å abonnere, og det ikke er noen lenker fra appen som gjør det mulig å nå disse nettsidene direkte fra appen.

Da Hey.coms sjefsutvikler på IOS, Zach Waugh, konfronterte Apple med at mange andre IOS-apper – også epost-apper – tillater at brukere logger inn på sine eksisterende kontoer uten at kontoene må registreres via Apple, fikk han beskjed om at de ikke ville diskutere andre apper. Ifølge Protocol skal Apple ha sagt at det var en feil at appen ble godkjent i første omgang.

«Det kommer ikke til å skje på en million år at jeg betaler Apple en tredjedel av våre inntekter», sier Hansson til Protocol, og legger til at han mener hele praksisen er kriminell.

Etterforsker brudd på konkurranselovgivning

Nylig åpnet EU-kommisjonen sak mot Apple for å finne ut om selskapets appbutikk og betalingstjeneste utgjør brudd på EUs konkurranselovgivning. Den ene saken er klaget inn av Spotify, som mener at tilgangen til Apples appbutikk gir Apple et konkurransefortrinn ved at Apple får 30 prosent av abonnementsbeløpet når brukere kjøper abonnement via Spotify-appen.

Ifølge NTB avviser Apple sakene:

– Det er skuffende at EU-kommisjonen fremmer grunnløse påstander fra en håndfull selskaper som ganske enkelt ønsker gratisbillett og som ikke vil følge de samme reglene som andre, uttaler selskapet.

– Vi synes ikke det er rett. Vi ønsker å opprettholde et rettferdig marked der alle med innsats og gode ideer kan oppnå suksess, uttaler Apple.