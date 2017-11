Mener AR er mer enn bare spill og moro. Nå kommer Posten med sin første app laget med Apples ARkit

Du kan se hvor stor pakken er og plassere den i rommet – eller for eksempel sjekke om den får plass i bagasjerommet før du henter den. Foto: Posten

En av de store nyhetene i Apples iOS 11 er ARkit, et rammeverk som skal gjøre det enklere for utviklere å lage apper som bruker utvidet virkelighet (AR – Augmented Reality). Teknologien har blitt mest brukt til spill og underholdning, men også til mer nyttige formål – som i en app fra Ikea hvor man kan plassere 3D-modeller av møbler i et rom for å se hvordan de tar seg ut før man eventuelt kjøper.

ARkit bruker kameraet i iPhone og informasjon om blant annet dybde, i tillegg til bevegelsessensorer, for å kunne plassere 3D-objekter i bildet fra kameraet.

Nå ser Posten Norge på hvordan ARkit kan brukes til nyttige formål. I forbindelse med det har selskapet lansert en app som gjør det mulig å spore en pakke, og få opp en 3D-modell av pakken – med de eksakte målene som pakken har, hentet fra Postens systemer.

Direktør for digital innovasjon i Posten Norge, Alexander Haneng, forteller til digi.no at han er imponert over hvordan denne teknologien gjør det mulig å med ganske stor nøyaktighet måle avstander og plassere virtuelle gjenstander i et rom.

– Da vi så mulighetene i ARkit som kom i Ios 11 så kastet vi oss rundt og har brukt de siste fire ukene på å bygge en app som benytter denne teknologien. AR har med ARkit – og med ARcore som kommer for Android – blitt mer enn bare spill og moro. Det kan også benyttes til nyttige formål, og ikke minst er det tilgjengeliggjort for vanlige mennesker, sier Haneng.

Inviterer brukerne til å komme med forslag til bruksområder

Appen – som har fått navnet Posten Labs – har foreløpig forholdsvis begrensede bruksområder, og er først og fremst ment for å komme igang med å teste ut AR-teknologien. Haneng tror Posten er det første norske selskapet som tar i bruk ARkit.

– For å teste ut dette så laget vi en MVP – minimum viable product – der man kan spore pakken sin og få opp en virtuell pakke med de eksakte målene som din pakke har, hentet fra Posten sine systemer. Da kan man se om man får plass til pakka i bilen, eller under armen.

Slik ser appen ut.

Nå inviterer Posten alle til å komme med forslag til andre bruksområder for AR-teknologien.

– Er det å måle en pakke du skal sende? Eller vise størrelsen på en Norgespakke for å se om den er stor nok? Her åpner vi for en idedugnad rundt ny, spennende teknologi, sier Haneng.

Ifølge analyseselskapet Digi-Capital vil det være mobil AR som vil dominere AR- og VR-markedet de neste årene, og det vil være mer enn 3 milliarder mobiltelefoner som har mulighet for AR i 2021. Analytikerne tror det vil ligge store muligheter i AR, spesielt innenfor netthandel, og spår at salg av varer ved hjelp av AR vil være den største inntektsstrømmen for AR i 2021.

