Mener IT-systemet var så dårlig at de nekter å kalle det «beta-versjon» Selskapet nekter nå å betale for IT-systemet som de mener var så dårlig at det ikke var mulig å bruke. Denne uka møter de IT-leverandøren i Oslo tingrett.

Oslo tingrett skal nå avgjøre konflikten mellom IT-selskapet og Festportalen. Foto: Terje Pedersen

Gi bort artikkelen Kommenter Martin Braathen Røise 24. sep. 2024 - 05:00