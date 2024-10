Mener nytt påbud kan spare næringslivet for 14 milliarder

Tiltaket alene vil mer enn oppnå målet til regjeringen: Å redusere administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder i løpet av storingsperioden, mener Regnskap Norge.

Foreningen ber nå regjeringen om å gjøre elektronisk handelsformat obligatorisk, også i privat sektor.

Elektronisk handelsformat, eller EHF, er en standard for å sende fakturaen digitalt rett fra fakturaprogrammet til leverandøren, til regnskapssystemet til kunden. Det gir mulighet for direkte digital dialog mellom kjøpers ordresystem og selgers lagersystem.

Det gir rom for mer automatisering og for å ta bort unødvendig kommunikasjon om lagerstatus, leveringstider og bestillinger, og det kan bidra til å redusere økonomisk kriminalitet, mener Regnskap Norge.

Gjenstår 7,4 milliarder

Regjeringen lovet allerede i mars 2022 å spare næringslivet for 11 milliarder kroner innen 2025.

Med ett år igjen av regjeringsperioden gjenstår fortsatt over syv milliarder.

Regnskap Norge anslår at næringslivet kan redusere kostnader med over 14 milliarder kroner kun ved å gjøre EHF obligatorisk.

De har derfor hatt møter med Finansdepartementet og Næringsdepartementet. Foreningen melder om «interesse for forslaget om obligatorisk innføring av EHF» fra statssekretærenes side.

Ber om krav

Allerede i dag kan offentlig sektor kreve å få tilsendt fakturaer som EHF.

Tidligere har også Regnskap Norge tatt til orde for valgfrihet for næringslivet. Nå går de likevel inn for et påbud.

– Vi er oppmerksomme på at vi ikke snakker om et forenklingstiltak siden det ikke er noe regelverk som hindrer økt bruk av EHF i næringslivet. Utfordringen er imidlertid at utviklingen tar lang tid og hemmer klok digitalisering og effektivisering. Dette er årsaken til at Regnskap Norge nå ber myndighetene innføre krav om obligatorisk bruk av EHF også i privat sektor for å oppnå en betydelig effektivisering som det har vist seg vanskelig å få til på frivillig basis, sier Rune Aale-Hansen, adm. direktør i Regnskap Norge.

Han vil likevel understreke at det er viktig at utredningsinstruksen blir fulgt også i denne saken. Det vil nemlig ikke være gratis å ta i bruk EHF for næringslivet.

– Dette er investeringer vi mener raskt vil gi gevinst gjennom økt effektivisering, sier Rune Aale-Hansen.