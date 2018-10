Mener Oracle har lagt ut felle: – I 23 år har vi lastet ned verktøyet gratis, men nå er det slutt

Med den nye utgaven av Java 11 har Oracle endret lisensvilkårene og krever nå penger for utviklermiljøet hvis du skal bruke det til produksjon. Den britiske utvikleren Stephen Colebourne hevder Oracle ringer og krever uoppmerksomme selskaper for penger.

– Java 11 er ute, og det er en stor utgivelse fordi den har langsiktig support. Men Oracle har også satt opp en felle, bevisst eller ubevisst. I 23 år har utviklere hentet Java development kit (JDK) fra Oracle og brukt det gratis.

– Det er en felle

– Skriv JDK i hvilken som helst søkemotor, og det øverste søkeresultatet vil peke til Oracles Java-nedlastingsside, men både linken og pakken er en felle, skriver den britiske utvikleren Stephen Colebourne i et blogginnlegg.

«Fellen» briten beskriver skyldes at Oracle har endret lisensvilkårene for JDK. Bruker du nå utviklerverktøyet i et produksjonsmiljø, kan du risikere å få en telefon fra Oracle som krever deg for lisenspenger, hevder Colebourne.

Oppdaterte lisensvilkår

Oracle gjør nå alle som laster ned programvaren oppmerksomme på dette via sine lisensvilkår som dukker opp ved nedlasting, men de fleste har en tendens til å bare klikke «OK» på disse uten å vie teksten en eneste tanke.

Briten mener OpenJDK er blitt et mye bedre alternativ enn Oracles egenproduserte verktøy.

– Det finnes veldig mange gratisverktøyer basert på OpenJDK, så du blir nødt til å finne den som best passer behovene dine best, skriver briten på bloggen.

– Ikke last ned Oracle JDK

Han påpeker at Oracle har en egen GPL-lisensiert versjon av OpenJDK, men at denne ikke vil få oppdaterte sikkerhetsoppdateringer så fort Java 12 står på trappene.

Derfor mener han AdoptOpenJDK kan være et bedre alternativ.

Adopt har nemlig planer om å holde utviklerverktøyet oppdatert med sikkerhetsprogramvare i fire år fra utgivelsen.

Stephen Colebourne oppsummerer:

– Ikke last ned Oracle JDK med mindre du har intensjon om å betale for det. Alle som går over til Java 11 bør bruke en OpenJDK-versjon. Om det er fra AdoptOpenJDK, Oracle eller andre leverandører, spiller ingen rolle, argumenter han i blogginnlegget.