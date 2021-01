Mener russisk trusselgruppe står bak Solarwinds-hackingen. Aksjonærer går til søksmål mot selskapet

Selv om enkelte mener at det kan ta mange måneder eller år før verden eventuelt får full oversikt over de reelle konsekvensene av bakdøren i Solarwinds' Orion-programvare, det allerede klart at omfanget er betydelig verre enn det man først trodde. I helgen skrev The New York Times at minst 250 selskaper og føderale etater i USA er berørt. Det bekreftede antallet amerikanske etater som er bekreftet kompromittert, er så langt likevel under ti.