Mener Telsa bryter prinsippet om nettnøytralitet: Gir bort populær betalingstjeneste med alle bilene de selger

Den danske telekonsulenten John Strand i Strand Consult har klaget inn Tesla for brudd på nettnøytraliteten. Ifølge ham bryter bilprodusenten med prinsippene om et fritt og åpent Internett når selskapet tilbyr alle bileiere gratis strømming av musikk via Spotify.

– Hvis en bileier hadde koblet telefonen til en Tesla og så startet opp Spotify, ville trafikken blitt belastet mobilabonnementet. Men ved å koble seg direkte opp via Teslas egen Spotify-tjeneste blir ikke bruken belastet i det hele tatt, skriver Strand i klagen som er oversendt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

For å gjøre strømmingen mulig kommer alle de elektriske bilene med et eget SIM-kort som er koblet opp mot mobilnettene. Det gjør bilprodusenten til en internettleverandør, mener konsulenten.

– Tesla må forholde seg til samme regleverk

I praksis betyr nettnøytralitet at all internettrafikk skal behandles likt. Dermed skal sluttbrukerne selv få bestemme hva internett-tilknyttingen deres skal brukes til.