Menneskelig feil ved Ahus: To nyfødte fikk identisk fødselsnummer

To nyfødte ved Akershus Universitetssykehus (Ahus) fikk i juni i år tildelt samme fødselsnummer. Avviksmeldingen Ahus har sendt til Datatilsynet viser at selv om dette ble avdekket raskt, så førte en menneskelig feil til at fødselsnumrene ikke ble rettet opp før i begynnelsen av juli.