«Menneskelig» robot smadret verdensrekorden på halvmaraton

Rekordløpet synliggjorde ifølge nyhetsbyrået AFP den raske teknologiske utviklingen blant kinesiske robotprodusenter.

Tilskuere sto langs veiene i bydelen Yizhuang sør i hovedstaden Beijing for å se robotene og deres menneskelige rivaler løpe. De to gruppene løp i hvert sitt kjørefelt for å unngå ulykker og kollisjoner.

Noen av robotene beskrives som svært smidige og beveget seg som kjente løpere som Usain Bolt, mens andre baserte seg på mer grunnleggende funksjoner.

Vinnerroboten fullførte halvmaratontraseen på 50 minutter og 26 sekunder, med en gjennomsnittsfart på omtrent 25 kilometer i timen, ifølge den statlige kringkasteren CCTV.

Stor framgang

Over 100 roboter stilte til start – både små og store og mer og mindre pyntet for anledningen. Foto: Ng Han Guan/AP/NTB

Det var både langt raskere enn det raskeste mennesket i søndagens løp – og den gjeldende verdensrekorden for menn på 57 minutter og 20 sekunder. Ugandiske Jacob Kiplimo har den sistnevnte.

Søndagens resultat utgjorde en spektakulær fremgang fra i fjor, da robotene som deltok falt gjentatte ganger. Den gangen brukte de beste mer enn to timer og 40 minutter på å fullføre.

Antall ikke-menneskelige deltakere gjorde også et hopp fra rundt 20 i fjor til mer enn 100 denne gangen, ifølge arrangørene.

Industri i vekst

Såkalte humanoide roboter har blitt et vanlig syn i Kina de siste årene, i media så vel som i det offentlige rom.

Halvmaratonet som ble gjennomført søndag, har som mål å oppmuntre til innovasjon og popularisere teknologiene som brukes til å lage og betjene slike maskiner.

Det er ikke bare-bare å stokke beina riktig. En annen robot måtte bæres bort på båre. Foto: Iori Sagisawa/Kyodo News/AP/NTB

Som et tegn på industriens vekst utgjorde investeringene i robotikk og såkalt kroppsliggjort AI 73,5 milliarder yuan, tilsvarende mer enn 100 milliarder kroner, i Kina i 2025, ifølge en studie.